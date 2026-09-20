Kilus skandalui Edas Sheeranas padėtį Gazos Ruože pavadino nepateisinama

Tokį pareiškimą dainininkas išsakė po to, kai sulaukė didžiulės kritikos bangos dėl to, kad nepalaikė savo koncertą turėjusio atidaryti atlikėjo, kuris buvo pašalintas iš turo už propalestinietiškus pasisakymus.
Anksčiau apolitiškos pozicijos laikęsis dainininkas savo tylą apie Izraelio ir palestiniečių konfliktą nutraukė per pirmąjį pasirodymą po skandalo, susijusio su JAV reperiu Macklemore'u (Meklmoru).
„Tai, kas vyksta Gazos Ruože, yra katastrofiška, nepateisinama ir neproporcinga“, – Filadelfijoje kalbėjo E. Sheeranas.
„Mūsų širdys sudužusios dėl tokio didžiulio sugriovimų masto ir civilių bei vaikų gyvybių netekties, o sisteminga neteisybė, kurią matome Vakarų Krante, negali būti ignoruojama“, – pridūrė jis.
Šį mėnesį koncertuodamas Naujajame Džersyje Macklemore'as sušuko „Laisvė Palestinai“, o tai sukėlė neigiamą reakciją iš JAV stadionų, kuriuose turėjo vykti kiti E. Sheerano turo „Loop Tour“ koncertai, savininkų.
Atlikėjas iš Jungtinės Karalystės (JK), kuriam yra 35 metai, neigė esąs atsakingas už sprendimą pašalinti reperį ir dėl to kaltino gastrolių organizatorių.
Po šio įvykio keturi atlikėją turėję apšildyti muzikantai pasitraukė iš turo, išplatindami viešus pareiškimus, kuriuose išreiškė paramą palestiniečiams.
„Man teko priimti sunkius sprendimus, aš darau klaidų ir man labai, labai gaila“, – E. Sheeranas sakė auditorijai, kuri į tai atsakė palaikymo šūksniais.
Koncertui artėjant prie pabaigos, E. Sheeranas prisipažino, kad ši savaitė buvo „sunkiausia jo gyvenime“ ir kad jis bijojo, jog žmonės į jį „ką nors mes“.
Dėkodamas susirinkusiems už palaikymą, jis pavadino šį pasirodymą „geriausia naktimi“ savo gyvenime ir nesuvaldė ašarų.
Kritikai kaltino E. Sheeraną nepasipriešinus stadionų savininkams, kuriems vadovauja milijardierius verslininkas Robertas Kraftas, ir ragino boikotuoti jo pasirodymus.
Dainininkas teigė esąs giliai susirūpinęs dėl idėjos, kad renginių vietos nori iš anksto patvirtinti pasirodymų turinį.
„Taip vyksta daugelyje vietų visame pasaulyje, kur aš koncertuoju, tačiau laisvame pasaulyje tai niekada neturėtų vykti“, – kalbėjo jis.
Boikotas
Prieš koncertą prie „Lincoln Financial Field“ stadiono kelios dešimtys propalestinietiškų protestuotojų surengė taikią akciją, mojuodami palestiniečių vėliavomis ir skanduodami „Laisva, laisva Palestina“.
Kai kurie į stadioną plūstantys gerbėjai teigė dvejoję, ar verta ateiti į koncertą dėl kilusio skandalo, tačiau galiausiai nusprendė dalyvauti ir pasimėgauti muzika.
„Jis galėjo lengvai nuo viso to nusigręžti, tačiau jis atsistojo ir išsakė savo nuomonę“, – po koncerto sakė vienas gerbėjas.
Tačiau kiti, pavyzdžiui, Brandonas Ateke (Brendonas Atekė), pakeitė savo planus.
Aštuoniolikmetis Brauno universiteto studentas apkaltino E. Sheeraną bendrininkavimu su R. Kraftu ir kitais nutildant Macklemore'ą.
„Nusprendžiau neiti į koncertą, o vietoj to dalyvauti proteste, kad atkreipčiau dėmesį į šiandien Gazos Ruože vykstantį genocidą“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Stadionas buvo beveik pilnas, nepaisant to, kad šią savaitę išaugo bilietų perpardavimas, o kainos sparčiai krito.
Šeštadienį viena propalestinietiška grupė paragino menininkus, gerbėjus ir komandos narius laikytis atokiau nuo E. Sheerano koncertų.
„Raginame boikotuoti visą Edo Sheerano pasaulinį turą, įskaitant būsimus koncertus Lotynų Amerikoje ir dar nepaskelbtą turo dalį Europoje“, – pareiškė Palestiniečių akademinio ir kultūrinio Izraelio boikoto kampanija (PACBI).
Solo
Šeštadienio vakarą E. Sheeranas koncertą pradėjo vienas scenoje, be jokio apšildančio pasirodymo.
Vėliau jis pasikvietė penkis muzikantus, kurie, pasak jo, jo dainas išmoko per tris dienas, ir padėkojo jiems už tai, kad prisijungė „savaitę, kai niekas nenori stovėti su manimi vienoje scenoje“.
Iš turo pasitraukė ne tik E. Sheerano pritariančioji grupė, bet ir atlikėjas Finneasas (Finesas), išgarsėjęs bendradarbiavimu su savo seserimi popžvaigžde Billie Eilish (Bili Ailiš).
Nuo 2023 metų spalio, kai Izraelis įsiveržė į Gazos Ruožą po didžiausio šalies istorijoje grupuotės „Hamas“ išpuolio, nusinešusio 1,2 tūkst. gyvybių, palestiniečių aukų skaičius ir platesnis palestiniečių teisių klausimas tapo opia tema pramogų pasaulyje.
Nuo „Oskarų“ iki „Emmy“ ceremonijų, svarbiausių muzikos apdovanojimų ir Europos kino festivalių – karas Gazos Ruože dažnai atsiduria dėmesio centre.
Per masinį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo daugiau nei 73,8 tūkst. žmonių, teigia Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, pavaldi „Hamas“, kurios duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais.
Šeštadienį Gazos Ruožo pareigūnai pranešė, kad per pastarąjį Izraelio apšaudymą žuvo mažiausiai keturi žmonės, tarp jų – dešimtmetė mergaitė.
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