Kita „Odisėjo“ pusė

Nors filme jis yra nepalaužiamas herojus, vienas įtakingiausių ir labiausiai vertinamų Holivudo aktorių, savo asmeniniame gyvenime atskleidžia visai kitą, itin šiltą, savo pusę – begalinę meilę augintiniams.
Siunčia žinutę gerbėjams
Jo šeimos santykis su šunimis per daugelį metų tapo neatsiejama jo dalimi, atspindinčia atsakingą ir empatišką požiūrį į gyvūnų gerovę. Jis drauge su savo žmona Lusiana Baroso augina penkis išgelbėtus šunis ir visuomet savo gerbėjus ragina augintinius ne pirkti, o paimti iš prieglaudos.
„Jau turime penkis šunis, kurių amžius svyruoja nuo dvejų iki dvylikos metų“, – žurnalui „People“ pasakoja M. Damonas, glausdamasis prie šuniuko, kuriam išsyk davė pravardę – mažas įsimylėjėlis. – Mums patinka šunys iš prieglaudų. Jie patys geriausi.“
Pilni namai
M. Damonas neatmeta galimybės, kad kartą iš prieglaudos grįš su dar vienu keturkoju. „Kas žino? Tikrai nesilažinčiau dėl to, kad niekada iš prieglaudos nepaimsime naujo šuns“, – juokiasi garsus aktorius.
Jis su žmona Lusiana gyvena Niujorke, Bruklino rajone. „Nors nelengva išlaikyti ir tinkamai prižiūrėti visus šunis, bet mes juos labai mylime ir suteikiame puikų gyvenimą“, – neslepia jis.
M. Dammonui prižiūrėti šunis padeda ir keturios jo dukros. Jos visos vis dar gyvena su tėvais.
„Mano žmona vis parsiveža naują augintinį. Kaip aš galėčiau prieštarauti? Juk tai būtų vieno balsas prieš penkis. Aš net nebesiginčiju“, – nusijuokia aktorius.
Tikrai nesilažinčiau dėl to, kad niekada iš prieglaudos nepaimsime naujo šuns.
Parsivežė iš kelionės
Kiekvieno jo augintinio istorija – skirtinga. Paklaustas, apie kelionę į Kostą Riką, „Odisėjo“ žvaigždė prisiminė, kad ji buvo prieš dvylika metų. Tąkart jis su žmona grįžo ne tuščiomis – parsivežė katę ir šunį.
„Buvome apsistoję nedideliuose „Airbnb“ apartamentuose. Netoli jų – džiunglės, kuriose gyveno katinas. Jis buvo įpratęs ėsti tą, ką rasdavo gamtoje, bet mums prie namų pradėjus jį šerti, supratome, kad jis jau greičiausiai tapo nuo mūsų priklausomas, nes mes ten gyvenome visą mėnesį. Mes jį sugavome ir parsivežėme namo. Jis puikiai leido laiką su mumis, labai gerai jautėsi namuose. Deja, prieš pusantrų metų jis nudvėsė.
Kalytę Ositą pastebėjome, kai jai tebuvo galbūt šeši mėnesiai. Dabar jai dvylika metų. Nors ji užaugo su mumis, regis, jos mentalitetas vis dar yra klajojančio paplūdimyje šuns. Ji niekada nepraleidžia patiekiamo ėdalo.
Žinote, Osita yra tokia ištikima, kad jei pasaulį ištiktų baisi apokalipsė, ji turbūt būtų vienintelė, kuria galėtume pasitikėti ir ji padėtų mums išgyventi“, – savo augintinę giria M. Damonas.
Prabilo ir apie filmą
Aktorius su šeima taip pat augina šunis Charlie, Cookie, Rudy ir Scoutie.
Užsienio žiniasklaidai M. Damonas taip pat pasakoja, kad filmas „Odisėja“ buvo pats sudėtingiausias, kokiame jam teko vaidinti. Tiesa, net kalbėdamas apie filmą jis priduria, kad jame yra viena scena, skirta Odisėjo ryšiui su jo šunimi.
„Buvo nemažai diskomforto. Teko vaidinti šaltyje, vandenyje. Chrisas Nolanas (filmo režisierius – red. past.) mėgsta viską filmuoti realiomis sąlygomis, be žaliųjų ekranų. Iš tiesų nuostabu, kad viskas filmuota be specialiųjų efektų, žiūrovai gali matyti, kad viskas tikra“, – tvirtina M. Damonas.
Primename, kad M. Damonas – amerikiečių aktorius, prodiuseris, scenaristas, filantropas. Aktorius išgarsėjo po itin pasisekusio filmo „Gerasis Vilas Hantingas“, kurio scenarijų parašė ir filme vaidino pats aktorius. Už geriausią scenarijų juodu laimėjo „Auksinio gaublio“ ir „Oskaro“ apdovanojimus.
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