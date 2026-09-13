Kita roko legendos pusė – dėl kačių buvo pametęs galvą

Tačiau už pašėlusių koncertų, blizgančių kostiumų ir milijonų gerbėjų akių slėpėsi visai kitoks F. Mercury. Atlikėjas buvo didžiulis kačių mylėtojas – jo namuose Londone gyveno ne viena, o ištisas būrys keturkojų, kuriuos jis laikė savo šeima. Viena jų, vardu Delaila, net tapo dainos įkvėpimu. Garsaus atlikėjo meilė katėms buvo tokia didelė, kad gastrolių metu jis skambindavo namo vien tam, kad galėtų „pasikalbėti“ su savo augintinėmis.
Kas buvo tos katės, dėl kurių roko legenda tiesiog pametė galvą?
Nuo ko prasidėjo?
Pirmąsias kates – Tomą ir Jerry – Freddie augino kartu su Mary Austin, su kuria jį siejo artimas ryšys. Vėliau jų keliai išsiskyrė, tačiau dainininko ryšys su katėmis nenutrūko.
Jo namuose pamažu atsirado vis daugiau augintinių. Kai kurias kates jis įsigijo, tačiau nemažai jų paėmė ir iš prieglaudų ar gyvūnų globos vietų. Pasak ilgamečio Freddie asmeninio asistento Peterio Freestone’o, dainininkui rūpėjo suteikti gyvūnams namus ir išgelbėti jų gyvybes.
Vienintelė grynaveislė katė tarp jo augintinių buvo Tiffany – ją Freddie padovanojo M. Austin.
Namai priklausė katėms
Freddie gyveno prabangiai, tačiau jo katėms taip pat nieko netrūko. Londone esančiame Garden Lodge name jos turėjo savo erdves, o šeimininkas rūpinosi, kad jų gyvenimas būtų kuo patogesnis.
Katėms buvo ruošiami ypatingi patiekalai – be įprasto konservuoto maisto, jų valgiaraštyje atsirasdavo šviežios vištienos, triušienos ir žuvies. Per Kalėdas augintiniai gaudavo dovanėlių ir kojinių, prikrautų žaislų ir skanėstų.
Bene geriausiai F. Merkurio požiūrį į kates atskleidžia vienas faktas: gastrolių metu jis skambindavo į namus ne tik pasikalbėti su artimaisiais, bet ir išgirsti savo augintinių.
Kartais darbuotojai prie telefono atnešdavo katę, o Freddie galėdavo su ja „pasikalbėti“.
Tikroji namų karalienė
Iš visų Freddie kačių ypatingą vietą jo širdyje užėmė trispalvė Delaila.
Ji į garsaus atlikėjo gyvenimą atėjo 1987-aisiais. Delaila buvo tokio charakterio, kad netrukus tapo tikra namų valdove. Pasak su F. Mercury dirbusių žmonių, ji galėjo sau leisti gerokai daugiau nei kitos katės, o Freddie jai praktiškai nieko neatsakydavo.
Ši meilė tapo daina.
1991 m. pasirodžiusiame „Queen“ albume „Innuendo“ yra kūrinys „Delaila“, skirtas būtent šiai mylimai katei. Daina išsiskyrė net „Queen“ kataloge – joje F. Mercury dainuoja apie savo katę, jos išdaigas, charakterį ir visišką namų užvaldymą.
Galėjo daryti bet ką
Delaila buvo ne tik mylima – ji buvo ir gana išdykusi.
P. Freestone’as yra pasakojęs apie jos polinkį daryti tai, ko kitos katės greičiausiai nebūtų išdrįsusios. Delaila galėjo karaliauti namuose ir nepaisyti kai kurių taisyklių. Freddie, regis, tai netrukdė.
Dar daugiau – kai kitos katės ją skriausdavo, Delaila bėgdavo pas Freddie ieškoti pagalbos. Ji mėgo gulėti jo lovoje ir būti šalia savo užtarėjo.
Buvo neišskiriami
Dainininko santykis su augintiniais ypač atsiskleidė paskutiniais jo gyvenimo metais.
Freddie buvo apsuptas šlovės, pinigų ir žmonių, tačiau namuose jis ieškojo visiškai kitokio ryšio – ramaus, besąlygiško ir nereikalaujančio nieko įrodinėti.
Jo asmeninis asistentas yra pasakojęs, kad katės Freddie buvo tarsi vaikai. Pats dainininkas netgi yra skyręs savo 1985 m. solinį albumą „Mr. Bad Guy“ katėms.
Tai buvo gana simboliška: žmogus, kurį milijonai gerbėjų dievino visame pasaulyje, savo albumo dedikacijoje prisiminė ne tik žmones, bet ir savo augintinius.
„Namai ten, kur katės“
Ši frazė bene geriausiai apibūdina F. Mercury santykį su savo augintiniais.
Nors jo gyvenimas buvo susijęs su koncertais, kelionėmis ir prabanga, tikraisiais namais jam buvo Garden Lodge, o Garden Lodge neįsivaizduojamas be kačių.
F. Mercury mirė 1991 m. lapkričio 24-ąją, tačiau katės liko jo gyvenimo dalimi ir po mirties. Kai kurios iš jų dar ilgai gyveno Garden Lodge.
Šiandien F. Mercury dažniausiai prisimenamas kaip vienas didžiausių roko scenos atlikėjų. Tačiau istorija apie jo kates atskleidžia visai kitą žmogaus pusę – ne scenos karalių, o jautrų vyrą, kuris galėjo būti neįtikėtinai prisirišęs prie mažų, savarankiškų ir kartais labai išdykusių gyvūnų.
Naujausi komentarai