Komiško serialo „Folčio viešbutis“ viena iš serijų užblokuota dėl rasistinių epitetų

Televizijos komedijos klasika tapusio komiško serialo „Folčio viešbutis“ (Fawlty Towers) viena žinomiausių serijų – „Vokiečiai“ (The Germans) – penktadienį buvo padaryta neprieinama Jungtinės Karalystės žiūrovams dėl „rasistinių epitetų“, pasaulyje plintant protestams prieš bet kokias rasizmo apraiškas.

Šis transliuotojo UKTV sprendimas įžiebė debatus internete ir išprovokavo pagrindinio serialo aktoriaus Johno Cleese'o (Džono Klizo) griežtą pasmerkimą – žvaigždė pareiškė, kad ta serija buvo suprasta visiškai klaidingai. Vėliau visuomeninio transliuotojo BBC valdoma transliavimo internetu platforma pranešė, kad „Vokiečiai“ vėl bus prieinami, bet serijos pradžioje bus pateikta „papildomos informacijos“.

J. Cleese'as, pirmiausiai išgarsėjęs kaip komikų trupės „Monty Python's Flying Circus“ narys, sakė, kad seriale rasistinės nuostatos kritikuojamos, o ne skatinamos.

Jis per „Twitter“ parašė, kad BBC „dabar valdo krūva rinkodarininkų ir niekingų biurokratų“.

„Būčiau tikėjęsis, kad kas nors iš BBC supras, jog yra du būdai pasijuokti iš žmogiško elgesio“, – rašė aktorius.

„Vienas – pulti jį tiesiogiai. Kitas – surasti žmogų, kuris savaime yra juokingas veikėjas, atstovaujantis tokiam elgesiui“, – pridūrė jis.

UKTV anksčiau pranešė, kad minėtoje serijoje esama „rasinių epitetų, todėl pašaliname šią seriją, kol ją iš naujo įvertinsime“.

„Reguliariai vertiname senesnį turinį, siekdami užtikrinti, kad jis atitiktų žiūrovų lūkesčius, ir ypač suvokiame pasenusios kalbos poveikį“, – pažymėjo transliuotojas.

Vėliau UKTV paskelbė, kad „laidų pradžioje bus pridėta papildomos informacijos ir perspėjimų, atkreipiant dėmesį į potencialiai įžeidžiamą turinį ir kalbą“.

„Padarysime „Folčio viešbutį“ vėl prieinamą, kai tik bus pridėta ši papildoma informacija. Tikimės, kad tai bus padaryta artimiausiomis dienomis“, – sakoma pranešime.

Garsenybės atsiprašinėja

Minėtoje serijoje, pirmąkart parodytoje 1975 metų spalį, vaizduojamas paranojiškas nedidelio viešbučio savininkas Bazilis Foltis, vaidinamas J. Cleese'o, įžeidžiantis grupę vokiečių turistų.

Norėdamas apsidrausti nuo galimų nesusipratimų, Foltis savo darbuotojams nuolat kartoja „Tik neminėkit karo“, bet galiausiai pats svečių akivaizdoje pradeda žygiuoti paradiniu žingsniu, vaizduodamas Adolfą Hitlerį.

Be to, vienas iš serialo veikėjų – majoras Govenas – pavartoja įžeidžiamų terminų, kalbėdamas apie Vakarų Indijos kriketo komandą.

Sprendimas pašalinti šią seriją iš eterio atkreipė net ir tarptautinių lyderių dėmes. Nyderlandų premjeras Markas Rutte (Markas Riutė) paklausė apie tai per penktadienį vykusią spaudos konferenciją.

„Folčio viešbutis“, 2019 metais žurnalo „Radio Times“ ekspertų įvardytas kaip geriausia visų laikų Britanijos situacijų komedija, papildė pastarosiomis dienomis Jungtinėje Karalystėje iš eterio pašalintų laidų sąrašą.

Šie sprendimai buvo priimti pasaulyje plintant judėjimo „Juodųjų gyvybės svarbios“ (Black Lives Matter, BLM) protestams, išprovokuotiems praeitą mėnesį Jungtinėse Valstijose įvykusio incidento, kai nuo šiurkščių policijos veiksmų mirė areštuojamas neginkluotas juodaodis George'as Floydas (Džordžas Floidas).

Transliavimo platforma „Netflix“ užblokavo komiškus serialus „Mažoji Britanija“ (Little Britain), „Džentelmenų lyga“ (The League of Gentlemen) ir trupės „The Mighty Boosh“ laidas.

Itin populiarus Britanijos komikų duetas – Antas (Entas) ir Decas (Dekas) – atsiprašė, kad vaidino „spalvotuosius“, o komikė Leigh Francis (Li Fransis) paskelbė atsiprašė, kad anksčiau persirengdavo juodaodėmis garsenybėmis.

Kabelinė ir internetinė televizija „HBO Max“ taip pat pašalino kino klasika tapusią juostą „Vėjo nublokšti“ (Gone With The Wind) dėl „rasistinių scenų“.

Dvylika „Folčio viešbučio“ serijų buvo pirmąkart parodytos nuo 1975 iki 1979 metų.