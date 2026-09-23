Kontroversiškajam „looksmaxxing“ influenceriui pateikti kaltinimai dėl nepilnametės išžaginimo

Anot „NBC News“, 20-metis amerikietis, kurio tikrasis vardas – Bradenas Petersas, buvo apkaltintas išžaginimu, apsvaiginimu narkotikais siekiant lytiškai santykiauti ir alkoholio tiekimu jaunesniam nei 21 metų asmeniui. Ieškinys buvo pateiktas rugsėjo 8 d. Masačusetso valstijoje.
Influencerė Aleksandra Vasilevna Mendoza, kuriai dabar 18 metų, internete žinoma Alorah Ziva vardu, teigė, kad 2025 m. gegužę B. Petersas ją pasikvietė į savo šeimos namus Keip Kode, kur jiedu sutarė daryti tiesioginę transliaciją „Twitch“ platformoje. Kaip teigiama Čathamo policijos departamento pareiškime, B. Petersas savo namuose ją nugirdė degtine, o paskui išprievartavo. Namuose, pranešama, taip pat buvo jo mama ir močiutė.
A. Mendoza, remiantis pareiškimu, pasibučiavo su B. Petersu ant sofos, o vėliau užmigo jo lovoje. Mergina policijai papasakojo, jog kitą rytą pabudo pamačiusi, kad B. Petersas su ja mylisi.
„Ji teigė, kad kadangi tai jau vyko, ji neliepė B. Petersui liautis“, – rašoma pareiškime ir priduriama, kad ji nedavė sutikimo lytiniams santykiams.
A. Mendoza policijai teigė nieko nesakiusi, nes buvo apimta šoko.
A. Mendoza policijai papasakojo, jog su B. Petersu susipažino instagrame, kai ji buvo nepilnametė. Anot merginos, jiedu užmezgė verslo santykius – B. Petersas pasiūlė padėti A. Mendozai tapti žinomai internete ir sumokėjo jai 1 tūkst. dolerių už keturių „looksmaxxing“ vaizdo įrašų sukūrimą.
Kaltinimai buvo pateikti praėjus keliems mėnesiams po to, kai A. Mendoza Majamyje padavė B. Petersą į teismą, apkaltindama jį seksualiniu priekabiavimu, susijusiu su 2025 m. gegužės įvykiais. Civiliniame ieškinyje taip pat atskirai teigiama, kad lapkričio mėnesį Floridoje vykusios tiesioginės transliacijos metu jis suleido jai į veidą JAV nepatvirtintos riebalus tirpdančios medžiagos.
Pirmadienio vakarą influenceris platformoje „X“ paviešino ištrauką iš anksčiau A. Mendozos paskelbto vaizdo įrašo, kuriame ji kalbėjo apie susitikimą su B. Petersu 2025 m. gegužę ir pavadino jį „labai maloniu“. B. Petersas taip pat pasidalijo galimai A. Mendozos laišku, kuriame ji rašė esanti dėkinga, kad influenceris jai padėjo.
Per pastaruosius kelerius metus B. Petersas pelnė milžinišką šlovę kaip savotiškas „looksmaxxing“ – internetinio reiškinio tarp jaunų vyrų – krikštatėvis. „Looksmaxxing“ – tai ekstremali praktika, kuria siekiama pagerinti savo fizinę išvaizdą laikantis įvairių dietų, sportuojant ir puoselėjant savo išvaizdą. „Looksmaxxing“ idealas – vyras su aštria žandikaulio linija, mažu kūno riebalų kiekiu ir simetrišku veidu.
„Looksmaxxing“ entuziastai kartais bando pasiekti jų požiūriu tobulą išvaizdą taikydami itin ekstremalias priemones, įskaitant tyčinį veido kaulų laužymą plaktuku, kad jie esą ataugtų labiau paryškindami veido bruožus.
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