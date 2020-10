Koronavirusu sergantis Š. Mazalas: kas netikite virusu – kviečiu į svečius

„Gavęs teigiamą testo atsakymą, pradėjau atkreipti dėmesį ne tik į detales (pvz., kaip buvęs SAM ministras Vytenis Andriukaitis nemoka kaukės dėvėti), bet ir į tai, kiek daug verkšlenimų viešojoje erdvėje ar žiniasklaidoje. Barų savininkas, naudodamasis žiniasklaida, daro spaudimą valdžiai, kad barai priversti užsidaryti, nes nebus pelningi. Restoranų savininkas kalba apie 50 proc. kritusias apyvartas, darbuotojų prastovas ar uždaromus restoranus. Krepšinio klubo vadovas galimą žaidimą be žiūrovų vadina žiauria kančia. Būrelių ir neformaliojo ugdymo atstovai piktinasi dviejų savaičių pauze, nes gi viruso pas juos nėra, – feisbuke rašo vyras. – Žinot, aš geriau dvi savaites pasėdėčiau namie nei kentėčiau nuo viruso. Sakau tai turėdamas virusą, kurio formą dar vadinu lengva. Be perstojo skaudantys raumenys, kaulų laužymas, prarasta uoslė ir skonis (ir tai yra baisu, nes nežinai, kada grįš, Duok Die, kad grįžtų be komplikacijų), galvos skausmas ir nuolatinis silpnumas. Na, neskaitant vieno ryto ant klozeto, kai per nežmonišką skausmą žiūriu į savo baltas kojas ir galvoju, kad taip atrodo mirusysis. Ir čia lengva forma, kai į gydymo įstaigą dar nesiruošiu.“

Ligoninėse lovos pildosi, mirusiųjų statistika auga. „Ir aš girdėjau, kad mirusiesiems „pripaišo“ koroną, nes taip gauna ligoninės ES pinigų, taip pat vasarą girdėjau, kad Vyriausybėje jau paruošti dokumentai paskelbti karantiną nuo spalio 16 d. iki kitų metų kovo 14 d., dar girdėjau, kad kaukės nesaugo nuo viruso ir kad moka pinigus „influenceriams“, kad jie „susirgtų“ virusu ir viruso traukinys važiuoja net nepristabdydamas. Visi viešojoje erdvėje teisingi ir protingi, kol visa tai nepaliečia jų. Vietoje skundimosi žiniasklaidoje ieškok būdų, kaip išsaugoti savo verslą, kaip prisitaikyti prie pakitusių sąlygų, kaip būti atsakingam prieš savo vartotojus. Esi lyderis? Rodyk pavyzdį“, – rašo Š. Mazalas.

Anot jo, visus, su kuo turėjo artimą kontaktą iki ligos patvirtinimo, informavo apie ligą, nusiuntė NVSC registracijos formą, liepė izoliuotis. „Per ikisimptominį laikotarpį savo restorane artimą kontaktą turėjome, laimei, tik su vadovu – jis lieka saviizoliacijoje net su neigiamu COVID-19 tyrimo atsakymu. Maža to, profilaktiškai patikrinome darbuotojus, nė vieno teigiamo atsakymo negavome. Taip, laikotarpis paslaugų ir aptarnavimo sektoriui labai sunkus. Jau dabar restorano apyvartos smukusios apie 50 proc., bet turi susitaikyti – dabar tokia situacija ir visa tai dėl visuomenės gerovės. Taip, visi pavargome nuo ribojimų, nuo draudimų, nuo varžymų. Bet jei specialistų raginimų klausys tik pusė mūsų, o kita pusė užsispyrę laikysis savo, kad viruso nėra arba manęs tai neliečia – situacija nepagerės. Taip, visi suvaržymai kirs per ekonomiką, kai kam mažės pajamos, bet geriau su plonesne kišene nei po žeme. Šią savaitę dukrų būreliai grįžo į „Zoom“ platformą (ir kol kas viskas puiku!), mes vėl sukamės virtuvėje ar užsisakinėjam maistą į namus ir darbus dirbam iš namų, kiek leidžia sveikata. Ir gal geriau šitaip nei po kurio laiko laikyti kumščius, kad tik man užtektų lovos ligoninėje, o šios, atrodo, greitai bus perpildytos. Virusas yra, galiu patvirtinti. Kas netikite – kviečiu į svečius, manau, nuo visų mūsų penkių nesunkiai pereitų bacilos. Ir kadangi artimame rate jau pasidalijome, faktas, kad keliauja iš žmogaus žmogui. Tad linkiu truputį sustoti dėl visų aplinkinių sveikatos. Nes kuo labiau pristosime dabar, tuo greičiau vėl galėsime sugrįžti į vasarą“, – rašo vyras.