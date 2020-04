Koronavirusu susirgusi Pink pagalbos fondams skyrė beveik milijoną eurų

Pink tviteryje parašė, kad ji ir jos trejų metų sūnus prieš dvi savaites pajuto simptomų, ir atlikti tyrimai patvirtino, jog ji užsikrėtusi COVID-19 virusu. Pasak dainų autorės ir atlikėjos, jos šeima jau iki infekcijos patvirtinimo buvo užsidariusi namuose, juose ir liko. „Prieš kelias“ dienas atliktų pakartotinių tyrimų rezultatai buvo neigiami.

„Grammy“ laureatė Pink, išleidusi aštuonis studijinius albumus ir tokius hitus kaip „Get the Party Started“, „What About Us“, „Raise Your Glass“ ir „Just Give Me a Reason“, paragino nemokamai ištirti kuo daugiau žmonių dėl koronaviruso.

„Ši liga – sunki ir tikra. Žmonės privalo žinoti, kad ši liga veikia jaunus ir senus, sveikus ir nesveikus, turtingus ir vargšus. Privalome padaryti tyrimus nemokamus ir labiau prieinamus, kad apsaugotume savo vaikus, šeimas, draugus ir bendruomenes“, – parašė ji.

Pink taip pat pranešė aukojanti 1 mln. JAV dolerių (apie 927 tūkst. eurų) dviem su koronavirusu susijusiems fondams: po 500 tūkst. dolerių Filadelfijos Templio universiteto ligoninės fondui ir Los Andželo mero fondo valdomam kovos su COVID-19 fondui.

Dainininkė pavadino medikus „didvyriais“, o užbaigė savo įrašą kreipimusi į visuomenę.

„Ateinančios dvi savaitės yra lemiamos: prašau – likite namuose, – parašė ji. – Prašau. Likite. Namuose.“

Pink savo karjerą pradėjo kaip merginų grupės „Choice“ narė, o 2000-aisiais išleido pirmąjį solinį albumą „Can't Take Me Home“, kuris JAV tapo dvigubai platininiu.

Savo pirmą „Grammy“ ji gavo 2002 metais už „Lady Marmalade“ – filmo „Mulen Ružas“ (Moulin Rouge) garso takelį.

2004-aisiais ji gavo geriausio moteriško roko vokalo „Grammy“ už „Trouble“, o 2011-aisiais drauge su kitais buvo apdovanota geriausio popmuzikos vokalinio bendradarbiavimo „Grammy“ už dainą „Imagine“.