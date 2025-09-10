Kristina Meseguer papuolė į stichijos siautulį: nebeliko kitų variantų, tik plaukti

Dažniausiai Balyje lietingasis sezonas prasideda maždaug spalį ir trunka iki kovo. Visgi šiemet lietus salą pradėjo plauti jau rugsėjo pradžioje.
Viename „Instagram“ įraše Kristina Meseguer rodo, kaip tenka bristi iki parduotuvės.
„Einu pusryčių, va taip. Balyje prasideda lietaus sezonas, taip ir gyvensiu. Dabar jau reikia ne dviračio, karto, motorolerio, o kokios jachtos!“ – brisdama patvinusia gatve kalbėjo K. Meseguer.
Kitame įrašė Kristina stichijai pasidavė – tiesiog plaukė patvinusia salos gatve.
„Balis tvinsta. Nebeliko kitų variantų, tik plaukti – gatvėse jokių motociklų, automobilių, valčių. Saugokitės!“ – prie įrašo rašė lietuvė.
Vietinė Indonezijos spauda pranešė, kad stiprūs lietūs rytą sukėlė smarkius potvynius Balio Džembranos regione ir Denpasare – žuvo du žmonės, gyventojai buvo priversti palikti savo namus.
Nuo antradienio nesiliaujantis lietus užliejo dideles Džembranos teritorijas, įskaitant Denpasaro–Gilimanuko greitkelį, kur dėl vandens kilo didžiulės spūstys.
Potvyniai pasiekė ir Denpasarą – patvinusi Badungo upė užliejo namus Vanasario rajone, Šiaurės Denpasare
Stiprios liūtys Balį merkia nuo rugsėjo 8-osios vakaro, o valdžia ragina žemumose gyvenančius žmones išlikti budrius.
