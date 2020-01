Laukiant „Oskarų“: apdovanojimuose triumfavo „Parazitas“, B. Pittas ir J. Aniston

Kritikų įvertintas filmas, įveikęs kalbos barjerą, laimėjo apdovanojimą už geriausią aktorių kolektyvo pasirodymą, kuris yra Kino meno ir mokslo akademijos geriausio filmo apdovanojimo atitikmuo.

„Man šiek tiek gėda jaustis, lyg dabar būtume Holivudo parazitai“, – pajuokavo aktorius Lee Sun-kyunas (Li Sungjunas).

Režisierius Bong Joon-Ho (Bong Džunho) pripažino, kad „iš tiesų kuriamas impulsas“ „Oskarams“.

Jo sukurtame filme, kuriame susilieja komedijos, dramos ir siaubo žanrų elementai, pasakojama apie skurdžiai gyvenančią šeimą, apgaule patenkančią į turtingesnės šeimos namus, ir narstoma besiplečiančio atotrūkio tarp socialinių klasių problema.

„Nors ir pavadintas „Parazitu“, manau, kad šis filmas yra apie sugyvenimą ir tai, kaip galime visi drauge gyventi“, – atsiimdamas apdovanojimą sakė juostoje suvaidinęs Song Kang-ho (Song Kango).

„Parazitas“. Scanpix nuotr.

„Parazitas“ negavo pagrindinių prizų „Auksiniuose gaubliuose“ ir šeštadienį vykusiuose Amerikos prodiuserių gildijos apdovanojimuose, bet triumfas SAG apdovanojimuose parodė, kokia populiari ši juosta Holivude.

Per ceremoniją Los Andžele ji įveikė „Skandalą“ (Bombshell), „Zuikį Džodžo“ (Jojo Rabbit) ir „Vieną kartą Holivude“ („Once Upon a Time... in Hollywood“).

Priešingai nei SAG apdovanojimuose netikėtai triumfavęs „Parazitas“, kiti keturi „Oskarų“ nominantai įtvirtino savo pozicijas prieš kitas ceremonijas.

„Auksinio gaublio“ laimėtojas Joaquinas Phoenixas (Choakinas Finiksas), suvaidinęs psichologiniame trileryje „Džokeris“ (Joker), kuriame pasakojama Betmeno priešo Džokerio priešistorė, pelnė geriausio aktoriaus apdovanojimą.

Jis sakė, kad „stovi ant savo mėgstamiausio aktoriaus Heatho Ledgerio (Hito Ledžerio) pečių“. H. Ledgeris po mirties pelnė „Oskarą“ už to paties personažo vaidmenį 2008-ųjų filme „Tamsos riteris“ (The Dark Knight).

Renee Zellweger (Renė Zelveger), suvaidinusi JAV pramogų verslo legendą dainininkę ir aktorę Judy Garland (Džudi Garland) romantinėje dramoje „Džudė“ (Judy) ir kol kas sėkmingai rinkusi apdovanojimus geriausios aktorės kategorijoje, gavo ir SAG prizą už išskirtinį pagrindinės aktorės vaidmenį.

R. Zellweger. Scanpix nuotr.

R. Zellweger gyrė savo „išskirtines seseris“ aktorių bendruomenėje, tvyrant nepasitenkinimui dėl moterų atstovavimo Holivude.

„Teko pasitempti“

„Oskarui“ nominuotas Bradas Pittas (Bredas Pitas) sekmadienį gavo dar vieną apdovanojimą už senstančio kaskadininko vaidmenį Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) filme „Vieną kartą Holivude“.

„Būkime atviri, tai buvo sudėtingas vaidmuo – vyrukas, kuris apsineša, nusivelka savo marškinius ir nesutaria su savo žmona“, – atsiimdamas SAG statulėlę kalbėjo B. Pittas

„Teko pasitempti“, – pajuokavo jis, kreipdamasis į susirinkusiuosius, tarp kurių buvo ir jo pirmoji žmona Jennifer Aniston (Dženifer Aniston).

B. Pittas ir J. Aniston. Scanpix nuotr.

Laura Dern (Lora Dern) savo ruožtu buvo apdovanota už geriausios antro plano aktorės darbą skyrybų dramoje „Santuokos istorija“ (Marriage Story).

„Airyje“ (The Irishman) nusifilmavusiam Robertui De Niro (Robertui De Nirui) atiteko SAG apdovanojimas už viso gyvenimo pasiekimus.

„Esu dėkingas, kad galėjome surinkti visą aktorių kolektyvą, kurio norėjome, o Marty (Martinas Scorsese (Martinas Skorsezė)) mus režisavo“, – sakė R. De Niro naujienų agentūrai AFP apie gangsterinį filmą, kuriam sukurti prireikė daugiau nei dešimtmečio.

„Pasiekėme tašką, kai visi atsilaisvino – tai viena iš priežasčių, dėl ko taip ilgai užtruko jį pabaigti... Pažiūrėsime, kas bus [per „Oskarus“]", – pridūrė jis.

J. Aniston triumfas

Per SAG apdovanojimus taip pat įvertinami serialai. J. Aniston gavo geriausios draminio serialo aktorės apdovanojimą pernai internetinės televizijos paslaugą pradėjusios tiekti JAV technologijų milžinės „Apple“ seriale „Rytinis šou“ (The Morning Show) apie #MeToo skandalo sukrėstą rytinę naujienų laidą.

Televizijos HBO fantastiniame epe „Sostų karai“ (Game of Thrones) Tirioną Lanisterį suvaidinęs Peteris Dinklage'as (Piteris Dinkleidžas) atsiėmė geriausio aktoriaus SAG apdovanojimų statulėlę.

Tačiau pats serialas, kurio paskutinis sezonas sulaukė daug kritikos, išskirtinio draminio serialo aktorių kolektyvo kategorijoje nusileido vaizdo transliavimo internetu platformos „Netflix“ serialui apie karališkąją šeimą „Karūna“ (The Crown).

„Emmy“ laureatė Phoebe Waller-Bridge (Fibi Voler Bridž) pelnė apdovanojimą už vaidmenį komiškame seriale „Nepritampanti“ (Fleabag).

Tačiau gausybę apdovanojimų susišlavęs serialas „Nepritampanti“ nelaimėjo išskirtinio komedinio serialo aktorių kolektyvo kategorijoje, užleisdamas lyderio pozicijas „Nuostabiajai poniai Maisel“ (The Marvelous Mrs Maisel). Pastarasis serialas šį SAG apdovanojimą pelnė ir pernai.

Tony Shalhoubas (Tonis Šalhubas) už darbą seriale „Nuostabioji ponia Maisel“ buvo paskelbtas geriausiu komedinio serialo aktoriumi.

Samas Rockwellas (Semas Rokvelas) ir Michelle Williams (Mišel Viljams) buvo apdovanoti už vaidmenis mini seriale „Fosse/Verdon“.

SAG apdovanojimai yra antras svarbus renginys šiame apdovanojimų sezone, kurį vainikuos vasario 9-ąją vyksianti Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų ceremonija.

SAG apdovanojimai laikomi ankstyvais „Oskarų“ pranašais, nes aktorių asociacijai tenka nemaža dalis iš beveik 10 tūkst. balsų, lemiančių Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų laureatus.

„Oskarui“ nominuota karinė drama apie Pirmąjį pasaulinį karą „1917“ sekmadienio SAG apdovanojimų ceremonijoje, per kurią pagerbiami aktoriai, nefigūravo.