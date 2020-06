Lietuvoje pristatytas netradicinių šaltibarščių žemėlapis

Šaltibarščiai su grietinės, burokėlių ledais ar agurkų šerbetu, pagardinti aviečių alumi, mėsa, sūriu ar net šaltibarščių tortas bei salotos! Žemėlapyje – daugiau nei 30 šaltibarščių interpretacijų, papildytų rekomendacijomis, kur galima rasti ir skaniausius tradicinius šaltibarščius.

„Kad lietuviai neatsilieka nuo pasaulinių tendencijų ir vis dažniau leidžiasi į keliones, kurių tikslas yra paragauti kažką naujo ir įdomaus, yra faktas. Tai atskleidė ir mūsų pernai išleistas didelio populiarumo sulaukęs GASTROliavimo po Lietuvą gidas. Tiek visame pasaulyje nuskambėjęs J. Laukaičio filmukas apie šaltibarščius, tiek su turizmo informacijos centrų pagalba surinktų šaltibarščių interpretacijų įvairovė rodo, kad Lietuvoje egzistuoja tikras šaltibarščių kultas“, – sako „Keliauk Lietuvoje“ turinio projektų vadovė Gerda Butkuvienė.

Kiekvienuose namuose ši šalta sriuba ruošiama savaip – vieni jų neįsivaizduoja be kefyro, kiti – be grietinės, kai kas į juos nuolat šliūkšteli šlakelį acto, o yra ir tokių, kurie apsieina be burokėlių. O juk šios sriubos istorija yra nemažiau ryški, nei jos spalva. Pasirodo, LDK didikai svečius po tolimos kelionės sutikdavo būtent su šaltibarščių lėkšte. Pirmąkart paminėti daugiau nei prieš 300 metų, vadinti mėgstamiausia lietuvių sriuba, kurios būtina paragauti, kadaise šaltibarščiai buvo gardinti vėžių uodegėlėmis, žvėriena arba žuvimi. Beje, tokių šaltibarščių – su vėžių uodegėlėmis, ir dabar galima paragauti Šakių rajone arba Panevėžyje, su mėsa – Klaipėdos rajone. Neįprastų šaltibarščių žemėlapį galima rasti oficialioje Lietuvos turizmo svetainėje.

„Šaltibarščių žemėlapis yra platesnės „Keliauk Lietuvoje“ vykdomos kampanijos dalis, – teigia G. Butkuvienė. – Šiuo metu itin daug dėmesio skiriame gastronominiam turizmui ir vystome įvairius projektus, orientuotus tiek į vietos, tiek į užsienio turistus.“

Pasaulyje sparčiai populiarėjantis gastronominis turizmas didelę reikšmę turi ir Lietuvoje. Į mūsų šalį atvykstantys užsienio turistai vis dažniau ieško ne tik dėmesio vertų lankytinų vietų, bet ir patirčių, per kurias galima susipažinti su vietos kultūra. Lietuviškos virtuvės tyrinėjimas šiuo metu yra populiariausia turistinė veikla – net 84 proc. į Lietuvą atvykstančių keliautojų teigia, kad viešnagės metu ragauja vietinius patiekalus bei gėrimus.