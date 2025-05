Lietuvos atstovai „Katarsis“ pateko į „Eurovizijos“ finalą

Į finalą taip pat pateko Latvija, Armėnija, Austrija, Graikija, Malta, Danija, Liuksemburgas, Izraelis ir Suomija.

Rezultatai vėlgi buvo kiek netikėti. Nors į finalą pateko konkurso favoritai, kaip Austrija ar Suomija, kiek netikėtai už borto liko Čekijos bei Australijos atstovai, rašo Eurodiena.lt Tuo tarpu Armėnijos atstovas, lažybininkų nuomone, nebuvo saugus, tačiau jam šiąnakt nusišypsojo sėkmė. Taip pat reikėtų pasidžiaugti, kad į finalą pateko ir mūsų kaimynės latvės – joms vieta finale taip pat nebuvo garantuota.

Antrasis pusfinalis taip pat neapsiėjo be įdomių svečių pasirodymų. Po visų konkursinių pasirodymų, buvo prisiminta dėl COVID-19 pandemijos neįvykusi 2020 metų „Eurovizija“, ir pasirodė 4 tuometinio konkurso dalyviai su savo dainomis, kurioms taip ir neteko nuskambėti didžiojoje scenoje. Tarp jų – ir Lietuvos atstovai „The Roop“ su daina „On Fire“, kuriems tais metais buvo prognozuojama išties aukšta vieta. Programoje pasirodė ir Maltos atstovė Destiny su daina All Of My Love“, Šveicarijos atstovas Gjon’s Tears su „Tout l’univers“ bei Azerbaidžanui atstovavusi Efendi su „Cleopatra“.

Taip pat matėme interpretacinį šokio numerį bei įvairius reportažus, susijusius su „Eurovizija“, praneša Eurodiena.lt.

Finalas vyks šeštadienį, jame be 20 iš pusfinalių pateksiančių šalių taip pat dalyvaus vadinamasis „didysis penketas“ – Jungtinė Karalystė, Ispanija, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Šveicarija.

Konkurso pusfinaliuose balsuoti galėjo tik žiūrovai, finale – ir žiūrovai, ir kiekvienos šalies komisija.

Favoritais laimėti konkursą laikoma Švedijai atstovaujanti suomių muzikos ir humoro grupė „KAJ“ su daina „Bara bada bastu“. Pastarąjį kartą septynis kartus konkursą laimėjusi šalis dainą švedų kalba į konkursą siuntė 1998 metais.

Kaip rašė BNS, pernai Švedijoje, Malmėje, vykusioje „Eurovizijoje“ Lietuvos atstovas Silvester Belt su daina „Luktelk“ užėmė 14 vietą, dainų konkursą laimėjo Šveicarijos atstovas Nemo su daina „The Code“.

Lietuva pirmą kartą „Eurovizijoje“ dalyvavo 1994 metais, kai Ovidijus Vyšniauskas su daina „Lopšinė mylimai“ užėmė paskutinę vietą, surinkęs nulį balų. Aukščiausias Lietuvos pasiekimas – šeštoji vieta 2006 metų konkurse, kurią laimėjo grupė „LT United“ su daina „We Are the Winners“.