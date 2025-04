„Lietuvos balso“ žvaigždė Patricija Ruzaitė: per piktą žodį svajonė vos nedužo į šipulius

„Kam tai padariau, nežinau, bet atsiverčiau komentarus, paskaičiau, ir buvo man toks noras iš viso neiti į finalą, nors labai tikėjau, ir tikiu tuo pasirodymu, koks buvo atliktas, labai ilgai ruošiausi. Tai buvo tiesiog mano svajonė, ir ta svajonė per piktą kažkokį žodį, per kažkokius kitų liežuvius vos nesudužo į šipulius“, – LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ pasakojo 18-metė „Lietuvos balsas“ dalyvė, per plauką projekto nelaimėjusi Patricija Ruzaitė.