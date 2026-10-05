Lina Talžūnaitė: svajokite atsargiai, nes norai pildosi

Vaikystės svajonė – būti aktore
Svajokite atsargiai, nes norai pildosi. Šią frazę dažnai cituoja ne vienas turinį socialiniuose tinkluose kuriantis žmogus. Taip nutiko ir nuomonės formuotojai L. Talžūnaitei. „Man buvo gal dešimt metų, filmuodavau jutubui pirmuosius savo vaizdo įrašus ir ten ne kartą esu sakiusi, kad noriu būti aktore. Į užrašų knygutę taip pat šį norą buvau parašiusi“, – prisipažįsta LNK seriale „Ne visi namie“ vaidmenį gavusi Lina.
Perkaičiusi scenarijų ji liko maloniai nustebinta, kad abiem su broliu Andriumi teks vaidinti... brolį ir seserį.
Filmuotis seriale Linai dar nebuvo tekę, todėl reakcija, kai sulaukė prodiuserio skambučio, buvo labai džiaugsminga: „Aš nieko negalvojusi išsyk pasakiau „taip“, tik paskui paprašiau atsiųsti scenarijų.“
Serialo siužetas pasakoja apie Bukauskų šeimos gyvenimą, kuriame viską valdo ekscentriška ir kontroliuoti mėgstanti uošvė – Linos kuriamo personažo močiutė. Ją vaidina aktorė Vitalija Mockevičiūtė. Gintarė Latvėnaitė seriale tampa jos dukra ir Linos su Andriumi (tiksliau – jų kuriamų personažų Lukos ir Tado) mama, o aktorius Nerijus Gadliauskas – jų tėvu.
Lina prisipažįsta, kad svajonei išsipildžius atsirado ir jaudulio. Brolis ir sesuo pradžioje net susitardavo susitikti ir kartu perskaityti scenarijų – dviese jautėsi drąsiau.
„Pradžioje tikrai buvo labai baisu dėl to, kad kai tu gauni scenarijų, atrodo, turi žinoti viską: kiekvieną žodį, kiekvieną pauzę. Vėliau pamatėme, kad svarbiausia yra suprasti, apie ką tuo metu bus scena“, – dalijasi L. Talžūnaitė ir tęsia, kad didžiausias iššūkis jai buvo įsijausti į vaidmenį ir suvaidinti taip, kad emocijos ir situacijos atrodytų kuo natūraliau.
Lina dalijasi, kad įvairūs projektai – jos darbo dalis. Kuo daugiau įdomių įvykių – tuo geriau ir turiniui. Todėl mergina pernai dalyvavo muzikiniame projekte „Žvaigždžių duetai“, taip pat yra išbandžiusi krepšinio reporterės mikrofoną ir televizijos laidų vedėjos darbą – jau antrą sezoną per LNK GO ji veda laidą apie gyvūnus „Keturios letenos“.
Filmavimasis seriale, dalyvavimas televizijos projektuose, Linos žodžiais, yra labiau pomėgiai, nei pajamų duodantys dalykai. „Vadinasi, turi pasispausti su savo darbais ir padaryti juos vėliau. Jie atima daug laiko, bet užtat paįvairina gyvenimą“, – pripažįsta ji.
Turinį pradėjo kurti anksti
Į jutubą Lina pradėjo kelti įrašus, kai Lietuvoje ši platforma dar nebuvo tokia populiari. Veiklą kūrė kartu su penkeriais metais už ją vyresniu broliu Andriumi. Šiandien Andriui 28-eri, Linai – 23-eji. „Aš galvodavau idėjas, brolis montuodavo, ir toks turinys lietuvių kalba buvo retenybė. Mes visada savo vaizdo įrašus kurdavome ir keldavome atskirai – jis savo, o aš savo“, – pasakoja Lina, pradėjusi nuo jutubo, o vėliau persikėlusi ir į instagramą.
Lina kurdavo turinį apie kasdienybę mokykloje: kaip sekasi, ką ten veikia, kalbėdavo ir apie būrelius, kuriuos lankė, dar – apie grožio dalykus. „Rodydavau savo dienos rutiną, keliones, nes mes su šeima dažnai keliaudavome. Be to, esu iš didelės – penkių vaikų – šeimos, kartais parodydavau ir brolius, seses. Žiūrėdavau, ką kelia amerikiečių turinio kūrėjai, ir darydavau šeimoje visokius čelendžus (liet. iššūkius), žiūrėdavau, kas su vienu ar kitu geriau susidoros“, – prisimena pirmuosius žingsnius socialiniuose tinkluose pašnekovė.
Po aštuntos klasės ji įstojo mokytis į Vilniaus Žirmūnų gimnaziją. Pateko į tokią mokyklą, kur visi vaikai buvo labai subrendę, motyvuoti. „Mokytojai ir mokiniai žinojo, ką aš darau, bet apie tai klasėje mes nekalbėdavome. Išskyrus labai artimas drauges, kurios sutikdavo man padėti, o kartais ir pačios nusifilmuodavo mano storiuose“, – pasakoja Lina.
Šiuo metu turinio kūrimas – pagrindinis merginos darbas. Jį dirba nuo aštuonių ryto iki šešių vakaro, o kartais, sako, laiko tenka skirti ir daugiau.
„Iš tiesų kiekviena diena būna skirtinga. Nuo aštuonių iki šešių dažniausiai filmuoju reklamas. Grįžusi namo tas reklamas turiu sumontuoti, po montažo – pasirašyti kitos dienos scenarijus. Viską darau pati, brolio jau nebeprašau“, – šypsosi L. Talžūnaitė, kurią instagrame seka beveik 90 tūkst. žmonių.
Smagiausia Linai šiame darbe tai, kad nėra rutinos ir daug spontaniškumo. Per dieną ji turi aplankyti net kelias vietas. Privalo visur suspėti ir būti kūrybinga: greitai sugalvoti idėjas, žinoti, kas šiuo metu yra populiaru, ir tai pritaikyti savo turiniui. Beje, šiame darbe rutina neįmanoma, jai tai ne tik smagiausias, bet ir sunkiausias dalykas.
Serialui paaukojo pusę vasaros
Turinio kūrėja prisipažįsta esanti TV serialo „Moterys meluoja geriau“ gerbėja. Vaikystėje jai tai buvo mėgstamiausias serialas.
Iš lietuvių aktorių ji išskiria Editą Užaitę ir Gintarę Latvėnaitę. „Su Gintare turėjau progą vaidinti seriale. Ten ji – mano mama. Buvo keista, kaip skirtingai gali atrodyti žmonės ekrane ir realybėje: visai kitaip ją įsivaizdavau“, – prisipažįsta L. Talžūnaitė, daugiau nei pusę vasaros praleidusi filmavimo aikštelėje.
Mergina džiaugiasi, kad darbas socialiniuose tinkluose jai suteikė nemažai drąsos, tad televizijos kamera jos negąsdino. Po pirmųjų „Ne visi namie“ serijų, parodytų per LNK, Lina sulaukė nemažai padrąsinančių žinučių. „Žmonės rašydavo, kad įjungia priminimą, kad tik vakare nepamirštų pasižiūrėti serialo“, – džiaugiasi ji ir tikina puikiai prisimenanti pirmąją savo sceną, kuri vyko garaže.
„Aš mėgstu būti viskam pasiruošusi, todėl puikiai išmokau savo tekstą, atidirbau prieš veidrodį emocijas, bet režisierius Džiugas Siaurusaitis aikštelėje daug ką keitė. Mes daug ką turėjome daryti ekspromtu, ne pagal scenarijų. Tai man buvo naujiena. Užtat, kai jau supratau, kad galiu kalbėti ir savais žodžiais, nuo tos akimirkos pasidarė lengviau“, – dalijasi pirmaisiais įspūdžiais Lina. Jai buvo smagu ne tik mokytis iš patyrusių aktorių, bet ir pačiai prisidėti prie scenų – pasiūlyti, kaip tam tikros situacijos galėtų skambėti ir atrodyti iš jaunimo perspektyvos.
Paklausta, kam – jai ar broliui – geriau sekėsi vaidinti, Lina juokiasi, kad iš pradžių turbūt jai: „Brolis man dar patardavo, kaip galėčiau improvizuoti. Tačiau vėliau ir pats pripažino, kad man sekasi geriau, nes mano personažas – labai tinkantis man pagal charakterį.“
Serialo herojė Luka – maištinga dvyliktokė. Ji neklauso tėvų, turi susikūrusi savo taisykles, mėgsta manipuliuoti namiškiais ir ypač broliu, siekdama sau naudos.
Brolio personažas Tadas – visiška Andriaus priešingybė. Jis – moksliukas. Dėl jo Andriui net teko keisti balso intonaciją. „Užtruko laiko, kol adaptavosi“, – prisimena sesuo ir priduria esanti labai dėkinga Dž. Siaurusaičiui už pagalbą filmavimų metu. „Būdavo, perskaitau scenarijų ir man atrodo vienaip, o kai Džiugas suvaidina, pasirodo, kad ten turėta omenyje visiškai kita emocija!“
Paklausta, ar ir ji, kai buvo Lukos metų, elgėsi panašiai, Lina nesutinka: „Aš buvau drąsi, galinti išreikšti savo nuomonę, bet tikrai neturėjau problemų su tėvais. Be to, man labai rūpėjo mokslai, dėl jų jaučiau didelę atsakomybę. Visada stengdavausi gauti kuo geresnį pažymį, nes tuo metu man atrodė, kad gerai mokytis – vienas svarbiausių dalykų mano gyvenime.“
Ko išmoko iš profesionalių aktorių, stebėdama juos filmavimo aikštelėje?
Įdomiausia jai buvo matyti patį darbo procesą: „Supratau, kad prieš einant į filmavimo aikštelę dar reikia pasilikti laiko įsijausti į vaidmenį. Negali taip iš karto į jį įpulti.“
Supratau, kad prieš einant į filmavimo aikštelę dar reikia pasilikti laiko įsijausti į vaidmenį. Negali taip iš karto į jį įpulti.
Sužadėtinis debiutą įvertino puikiai
Pernai per savo gimtadienį Linos sužadėtinis Ignas Lelys užmovė jai ant piršto sužadėtuvių žiedą, o netrukus pora įsikels į pirmąjį nuosavą namą.
Jei kitą sezoną serialo „Ne visi namie“ kūrėjai sumanytų pasikviesti ne tik Liną, bet ir Igną, o jiems tektų vaidinti sužadėtinių porą kaip ir gyvenime?
Išgirdusi klausimą, Lina trumpam susimąsto, o po minutės sako, kad sunku nebūtų: jie abu turi panašų humoro jausmą, gerai sutaria.
„Kai filmavomės su broliu, per pertraukas dar išsipasakodavome visas naujienas, nes matomės retokai. Per pertraukas mūsų atskirti negalėdavo – vis pliurpdavome tai apie reklamas, tai apie savo darbus, – juokiasi ji ir svarsto, kas būtų, jei iš tiesų tektų vaidinti su Ignu. – Grįžus namo turbūt norėtųsi tiesiog patylėti: juk mes ir taip kartu būname 24 valandas per parą!”
Linos vaidybą sužadėtinis įvertino puikiai. Anot jo, Lina ir namuose, kurdama siužetus reklamoms, daug aktoriauja. Tad jos debiutas televizijoje vaikino nė kiek nenustebino.
Ar jos ir Igno gyvenimas primena Bukauskų šeimos „idilę“ seriale? Lina tvirtina, kad nė iš tolo: „Seriale viskas sutirštinta, parodyta per humoro prizmę. Ten situacijos tiesiog išeina iš ribų. Pas mus tokių tikrai nebūna.“ Jei susikerta nuomonės, šiuo metu, sako, nusileisti labiau linkęs Ignas. „Buvo etapas, kai tai dariau aš.“
Seriale viskas sutirštinta, parodyta per humoro prizmę. Ten situacijos tiesiog išeina iš ribų... Pas mus tokių tikrai nebūna.
Kadangi abiejų turinio kūrėjų kanalus socialiniuose tinkluose stebi daugybė žmonių, yra dalykų, kurių jie sąmoningai nerodo. Tai Linos ir Andriaus artimieji, šeimos nariai. „Gerbiame jų privatumą“, – sako jie.
Pagrindinis darbo įrankis – telefonas
Paklausta, ar būna dienų, kai norisi savo telefoną įkišti giliai į stalčių arba, kaip kartais rodo filmuose, įsiūčio apimtai sviesti jį tolyn į ežerą, Lina nesiginčija. Aišku, kad būna.
„Vis dėlto telefonas – mano darbas. Todėl ir priklausomybė nuo jo – didelė. Jei turiu laisvą minutę, visada žiūriu, gal kas parašė ar paskambino, svarstau, kada kelti vieną ar kitą turinį ir pan.“, – atvirauja ji.
Jei per atostogas dingtų telefonas, Liną apimtų didžiulis nerimas. Mat tada mergina filmuoja ne reklamoms, o laisvalaikiui skirtą turinį. „Jei išvykstu kur nors atostogauti, sekėjai klausia, kur esu, ką veikiu, prašo parodyti. Tada keliu savo pramogas.“
Siūlau eksperimentą – dalyvauti realybės šou „Mėnuo be telefono“. Mergina prisipažįsta esanti be galo konkurencinga asmenybė. „Jei stengtųsi kiti, nenusileisčiau ir aš“, – su užsidegimu žada.
Ar šiuo metu Lina jaučia konkurenciją, kai nuomonės formuotojų metai iš metų vis daugėja? Lina sako, kad jaučiasi visiškai rami, nes turi savo auditoriją, kuria pasitiki. Naujokus perspėja, kad svarbiausia šiame darbe net ne sekėjų skaičius, o pats turinys ir tai, kaip žmonės į jį įsitraukia: „Svarbu, kad auditorija ne tik būtų, bet ir įsitrauktų, t. y. komentuotų, ką nors rašytų ir pan.“
Veda laidą apie gyvūnus
Pernai Linos patirčių bagažas pasipildė dar viena veikla – mergina tapo per LNK GO rodomos laidos „Keturios letenos“ vedėja.
Iš pradžių ji buvo pakviesta į laidą kaip dalyvė. Turėjo papasakoti apie savo šunelį – australų koberdogą Leo. Vėliau sulaukė netikėto skambučio su pasiūlymu pačiai vesti laidą. „Matyt, smagiai papasakojau apie Leo ir jiems patikau“, – džiaugiasi jau antrą sezoną laidoje vedėjaujanti Lina.
Ar užtenka laiko ir darbui, ir augintinio priežiūrai? Lina sutinka, kad augintinis laiko atima nemažai. Šuns atsiradimui šeimoje ji ruošėsi net dvejus metus. Iš pradžių baigė ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, o tada išsirinko veislę ir laukė, kada gims nauja šuniukų vada.
„Taip jau sutapo, kad praėjusį rugsėjį mane pakvietė į „Žvaigždžių duetų“ projektą. Aišku, sutikau, bet tuo pačiu metu turėjome pasiimti ir Leo. Galvojau, bus blogai, nes pirmi mėnesiai mažam šuniukui labai svarbūs. Laimei, Ignas man padėjo ir dabar Leo mums abiem teikia labai didelį džiaugsmą“, – atvirauja Lina ir tęsia, kad naujasis laidos sezonas parodys atsakingą ir jautrią gyvūnų priežiūros pusę.
Laidos vedėja jau ne kartą lankėsi gyvūnų ligoninėje ir iš arti stebėjo, kaip daromos įvairios operacijos. „Bijojau, kad išvydusi kraują nenualpčiau, bet viskas ten vyko labai greitai ir profesionaliai“, – sako ji ir intriguoja, kad naująjį sezoną netrūks ir žinomų žmonių pasakojimų apie jų augintinius. Pvz., verslininkė Milita Daikerytė supažindins žiūrovus su savo ilgaplauke taksų veislės kalyte Rubi ir atskleis, kodėl ši veislė reikalauja išskirtinio dėmesio.
Norėtų išbandyti save šokių aikštelėje
Kadangi garsiai išsakyti norai pildosi, Lina į visatą paleidžia dar vieną. „Labai norėčiau dalyvauti šokių projekte“, – sako ji. Vaikystėje Lina lankė gimnastiką ir dailųjį čiuožimą.
Jei kas pakviestų vaidinti į kitą serialą ir tektų išbandyti kitokį vaidmenį, Lina mielai sutiktų. Tik apie darbo svajones ji linkusi patylėti – o jei paskui neišsipildys?
Spalio 29-ąją mergina švęs savo gimtadienį. Juokaujame, kad Ignas per savo gimtadienį pasipiršdamas ją jau aplenkė, tad Lina šio scenarijaus pakartoti nebegali. Kas lieka?
„Laikas su šeima. Vos pasibaigia vasara, išsyk prasideda mūsų visų gimtadieniai ir tęsiasi nuo spalio iki pat vasario. Suvažiuojame visi, valgome, žaidžiame stalo žaidimus“, – pasakoja L. Talžūnaitė.
Ne mažiau smagu, anot jos, šią šventę švęsti ir su draugais. Kasdienybėje visi panirę į darbus – susitikti laiko beveik nėra. Todėl gimtadienis tampa puikia proga vėl visiems susiburti.
„Ir nenustebti, jei kvietime bus parašyta apsirengti kaip į Helovino vakarėlį!“ – gudriai mirkteli ji.
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