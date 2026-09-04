Lipnė metė sau iššūkį: pagalvojau, kad šiuo gyvenimo etapu man būtų smagu imtis kažko naujo

Per pastaruosius mėnesius Simonos gyvenimas kardinaliai pasikeitė. Trynukų mama išgyvena sunkų laikotarpį – skiriasi su vyru, o kone kiekviena jų skyrybų detalė kasdien aptarinėjama viešojoje erdvėje.
Todėl šis šou į S. Lipnės gyvenimą atėjo pačiu metu – būtent tada, kai labiausiai reikėjo savo kasdienybei suteikti bent kiek šviesesnių spalvų.
„Šio projekto pavadinimas – „Tautos bukiausias“ – iš pradžių buvo kabliukas, dėl kurio abejojau. Bet vėliau pagalvojau iš kitos pusės – galbūt šiuo gyvenimo etapu man būtų visai smagu kažkur dalyvauti, imtis kažko naujo, eiti ir daryti. O juk tai – pasaulinio garso projektas, kuris kuriamas ir Lietuvoje“, – sakė Simona.
Anot S. Lipnės, šiame šou viskas paprasta atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. O pradėjus vykdyti užduotis, staiga suima didžiulis noras pasitempti. Visgi, kaip sako žinoma moteris, viso pasaulio žinių per vieną naktį tikrai neišmoksi.
„Nė neįsivaizdavau, kas taps mano klasės draugais, todėl labai apsidžiaugiau pamačiusi, tarp kokių žmonių esu pakviesta ir aš. Kiti dalyviai mane iš tikrųjų labai nustebino. Garbė čia būti“, – pripažino S. Lipnė.
Labiausiai Simonai patinka užduotys, kurios yra susietos su kalbomis, logika ar sportu. Visgi ji neslėpė – stresas kartais tikrai gali pakišti koją. O labiausiai ji nelaukia biologijos, chemijos ir fizikos išbandymų…
„Manau, kad kvailiausias yra tas žmogus, kuris aiškina, kad viską žino. Nes žmogus, kuris sako, kad viską žino, iš tikrųjų nežino nieko“, – sakė ji.
Simona dalijosi ir savo gyvenimiška patirtimi – moteris ne kartą matė, kaip šalia esantys žmonės atsisako tobulėti ir bijo suklysti. O net ir suklydę, to niekada nepripažįsta.
„O aš galvoju, kad geriau yra pripažinti suklydus ir eiti toliau“, – savo nuomone dalijosi Simona.
Tą Simona sieks įrodyti ir projekte. Kad ne tik geba iš savęs pasijuokti, bet ir gali pripažinti suklydusi. Ji nesijaudins net ir tais atvejais, jei ko nežinos ar neatsimins. Anot Simonos, savo žinias visada galima atnaujinti.
Simonos prisiminimai apie mokyklą:
Tiesa, ji neslėpė – šio šou laimėti tikrai nenorėtų, ir tikisi iškristi bent jau jo viduryje: „Jėzau, man tai baisu! Norėčiau bent viduryje iškristi, nes žinau, kad pasipils lavina visokiausių komentarų. Suprantu, kad vieni į šį projektą žvelgs ironiškai, o kitiems tai taps kabliuku. Bet čia – žaidimas, tiesiog reikia priimti tai kaip pramogą.“
Visgi, kad ir kaip viskas pasibaigtų, Simona pripažino – šis šou į jos gyvenimą atėjo pačiu tinkamiausiu metu. Ypač todėl, kad verslininkė kasdien patiria itin daug streso.
„Tarp filmavimų aš turiu tikrinti visokius siunčiamus raštus, dėti parašus, spręsti problemas, daryti pavedimus ir taip toliau. Neslėpsiu, kad sunku visa tai suderinti – kartais mintimis esu kitur. Bet čia save pagaunu vis atitrūkstančią. Man tai yra neįtikėtina, nes aš jau keturis mėnesius neatitrūkstu nuo nieko. Šioje vietoje šis projektas man labai padeda. Tai – kaip terapija. Aš čia labai daug juokiuosi, o pastaruoju metu iš viso nesijuokiau dėl nieko. Iš čia išsinešiu tik geriausias emocijas“, – pokalbį baigė ji.
O kaip Simonai seksis naujame šou, pamatysite netrukus.
„Tautos bukiausias“ premjera – šį sekmadienį, 19.30 val., per TV3.
Naujausi komentarai