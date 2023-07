M. Kavaliauskas kviečia į koncertus Kaune ir Vilniuje

Ar galima tikėtis viename koncerte pasinerti į geriausių praėjusio šimtmečio pasaulinių ir lietuviškų hitų sūkurį ir pasimėgauti geriausia visų laikų muzika? Be abejonės, jei į koncertą po šiltu vasaros dangumi kviečia M. Kavaliauskas su gausia profesionalių muzikantų grupe.

„Kas lankosi mūsų koncertuose, puikiai žino, kad mėgstame nepriekaištingai orkestruotus kūrinius atlikti su didele meile, atsidavimu, aistra ir energija. Stengiamės sujungti repertuaro liniją itin dinamiškai, kad koncerto svečiams būtų galima pasimėgauti tiek pasaulinės ar lietuviškos klasikos kūriniais, tiek ir „Abba“, „Queen“ ar netgi geriausiais praėjusio šimtmečio roko bei latino hitais.“, – atskleidė Martynas.

Nėra abejonės, kad šiame koncerte bus galima išgirsti ir naujausias Martyno autorines dainas ir, be abejo, tokius ikoniškus klasikinius pasaulinius hitus kaip „Can’t take my eyes off you“, „Besame Mucho“, „Volare“ ir kitus. Žiūrovai gali tikėtis ir netikėtų legendinių, niekada nepamirštamų lietuviškų dainų interpretacijų iš „Hiperbolės“, Stasio Povilaičio ar „Nerijos“ repertuaro.

„Norime scenoje ir klausytojų širdyse sukurti tikrą ir didelę šventę – o gerose šventėse, juk visko būna po truputį...“ – šypsosi už talentą ir atsidavimą vertinamas atlikėjas.

M. Kavaliausko pasirodymai jau nebeįsivaizduojami be pučiamųjų instrumentų sąstato, tad ir šįkart atlikėjas scenoje pasirodys ne tik su gyvo garso grupe, tačiau koncerto muzikinę visumą užlies ir trimito, trombono bei saksofono skambesys.

„Kruopščiai dėliojome repertuarą, norėdami, kad šiuose koncertuose tilptų kuo daugiau ryškiausių praėjusio šimtmečio kompozitorių kūrinių, kurie įkvepia aistra gyventi, mylėti, švęsti bei dalintis pozityvia energija. Tebus šie muzikiniai vakarai tarsi trumpa kelionė, nukelianti į spalvingiausius pasaulio kampelius ir leidžianti dar kartą pasidžiaugti gražiausia visų laikų muzika.“