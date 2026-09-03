Maldeikienė leidosi į netikėtą TV eksperimentą: aš galiu būti bukiausia

Garsiausioje Lietuvos klasėje jos laukia patys įvairiausi nauji draugai. Nuo sportininko Dano Rapšio iki aktoriaus Vytauto Kaniušonio ar verslininkių Oksanos Pikul ir Simonos Lipnės. Ir tai – tik dalis A lygio žvaigždžių, kurios šį sekmadienį susitiks mokytojų Manto Bartuševičiaus ir Manto Katlerio vadovaujamoje klasėje.
Tiesa, viena klasės draugė Aušrai bus itin artima, nes tai – jos marti, sūnaus mylimoji Agnė Turskienė.
„Mums bus smagu čia dalyvauti – Agnė man labai patinka“, – simpatijos marčiai neslėpė ji.
Pačiai atsisėsti į mokinės vietą Aušrai bus neįprasta tik iš pirmo žvilgsnio. Buvusi mokytoja ir dėstytoja įsitikinusi, kad mokytis reikia visą gyvenimą, todėl ir pati tą daro kasdien.
„Niekada gyvenime nesu įėjusi į auditoriją, prieš tai dvi dienas nuo ryto iki vakaro nesikartojusi ir neieškojusi naujos informacijos. Mokytis yra pats nuostabiausias dalykas“, – įsitikinusi ji.
Naujasis šou nuo mums įprastų skisis tuo, jog čia viskas vyksta atvirkščiai. Tai – projektas, kuriame labiausiai apdovanojami ne tie, kurie tempia ilgiausiai, o tie, kurie iškrenta pirmiausi.
Pergalė čia – paskutinis dalykas, kurio būtų galima norėti, nes būtent tai reikštų, kad jūs – „Tautos bukiausias“!
Vis dėlto A. Maldeikienė tikino, jog apsikvailinti prieš visą Lietuvą ji nė kiek nebijo. O ir iš savęs moka pasijuokti taip, kaip niekas kitas: „O kodėl man turėtų būti gėda iš savęs pasijuokti? Autoironija yra viena stipriausių mano savybių. Aš į save visada žiūriu autoironiškai. Man atrodo, kad kitaip neišgyvensi.“
Todėl Aušra ne tik, kad nebijo „Tautos bukiausio“ titulo, bet netgi turi paruošusi planą, ką darytų, jei iš tiesų jį pelnytų!
„Užsidėčiau ant feisbuko – „Tautos bukeusia“, su raide „e“. Ir toliau pasisakyčiau tais klausimais, kuriuos išmanau. Jeigu jūs skaitote Maldeikienės tekstą, parašytą apie ekonomiką arba politiką, vadinasi, kad jis yra darytas ilgai ir labai atsakingai – aš galiu pagrįsti kiekvieną sakinį. O šiame projekte aš už nieką neatsakinga. Aš galiu būti bukiausia“, – užtikrintai sakė ji.
Garsiausios Lietuvos klasės mokinių laukia pačios įvairiausios užduotys. Čia įžymybės susidurs su bendrųjų žinių, logikos, reakcijos, atminties ar net fizinėmis užduotimis. Tačiau Aušra drąsiai pasitinka jas visas. Juk ar gali kas nors žinoti viską?
„Vis dėlto aš žinau daugybę dalykų, kurių kiti žmonės nežino. Kiekvienas turime savo gyvenimą ir manau, kad yra puiku nežinoti“, – su šypsena pasakojo A. Maldeikienė.
O kaip jai seksis, pamatysime šį sekmadienį.
Šou „Tautos bukiausias“ premjera – nuo rugsėjo 6 d. 19.30 val. per TV3.
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