„Måneskin“ lyderis Damiano Davidas vedė Dove Cameron: pora susituokė Italijoje

Vestuvėms pora pasirinko derančius kostiumus. D. Cameron vilkėjo įliemenuotą kostiumą su baltu kaklaraiščiu ir krintančia pelerina, o D. Davidas savo dramblio kaulo spalvos įvaizdį papildė šilkine skarele.
Apie romaną pradėta kalbėti 2023-iaisiais
Kalbos apie D. Cameron ir D. Davido santykius pradėjo sklisti 2023 metų rugsėjį, kai aktorė apsilankė viename grupės „Måneskin“ koncerte.
2024 metų sausį pora buvo pastebėta kartu vakarieniaujanti Los Andžele, o jau kitą mėnesį pirmą kartą kartu pasirodė ant raudonojo kilimo per kasmetinę Clive'o Daviso prieš „Grammy“ apdovanojimus rengiamą šventę.
Tų pačių metų vasario 4 dieną D. Cameron jų santykius patvirtino ir „Instagram“ paskyroje. Ji paskelbė nuotrauką, kurioje D. Davidas neša jos aukštakulnius. Muzikantas po įrašu paliko raudono aukštakulnio ir bučinio jaustukus.
2024 metų birželį interviu žurnalui „Cosmopolitan“ D. Cameron apie mylimąjį kalbėjo itin šiltai.
„Jis yra geriausias žmogus, kokį esu sutikusi savo gyvenime. Užtenka praleisti su juo dvi minutes ir supranti, kad jis yra pats maloniausias, dosniausias, nekalčiausias ir daugiausia savęs atiduodantis žmogus. Jis tiesiog nuostabi, jautri siela“, – sakė atlikėja.
Sužadėtuves paskelbė šių metų pradžioje
2026 metų sausį D. Cameron „Instagram“ paskelbė, kad ji ir D. Davidas susižadėjo. Nuotraukoje aktorė demonstravo sužadėtuvių žiedą.
Vėliau tą patį mėnesį laidoje „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ ji pasakojo, kad žiedas jai yra „gražus“ ir „tobulas“, nes prie jo dizaino prisidėjo pats D. Davidas.
Nors D. Cameron žinojo, kad sužadėtuvės artėja, pats pasiūlymas ją užklupo netikėtai. Tuo metu pora namuose ruošėsi kelionei.
„Drabužiai buvo visur, vilkėjau didelius marškinėlius, buvau be makiažo, plaukai dar šiek tiek šlapi po dušo, o aš lakstau po namus“, – prisiminė ji.
Supratusi, kas tuoj nutiks, D. Cameron sakė net pabėgusi į kitą kambarį, nes nežinojo, kaip elgtis.
„Pagalvojau: „Ar turėčiau susitvarkyti nagus? Ką man daryti? Turiu būti pasiruošusi.“ Akimirkai tiesiog pamiršau, kaip funkcionuoti“, – juokavo ji.
Pasipiršo namuose
Galiausiai D. Cameron grįžo į svetainę, kur D. Davidas paaiškino, kodėl nusprendė pasipiršti būtent namuose, be didelės ceremonijos.
„Jis kažką laikė rankoje ir pasakė: „Žinau, kad kai kurios merginos nori rožių žiedlapių. Žinau, kad galbūt tikėjaisi kažko didelio, bet mūsų gyvenimas ir taip yra toks didelis, jame tiek daug viešų pakilimų, kad mums tame nebėra romantikos“, – pasakojo D. Cameron.
Pasak jos, muzikantas tuomet pridūrė norintis bendro kasdienio gyvenimo – indų plovimo, skalbimo, maisto gaminimo kartu ir jos su dideliais marškinėliais.
„Tai gyvenimas, kurį renkuosi, ir tikiuosi, kad tu pasirinksi tą patį. Ar tekėsi už manęs?“ – jo žodžius prisiminė aktorė.
Nors apie sužadėtuves pora viešai pranešė tik sausį, „Vogue“ skelbė, kad iš tikrųjų jie buvo susižadėję dar nuo 2025 metų spalio.
Vasarį D. Cameron „People“ taip pat pasakojo, kad po serialo „56 Days“ filmavimų grįžti namo pas D. Davidą jai buvo „nuostabus dalykas“.
„Mes buvome kartu tik aštuonis mėnesius, kai pradėjome filmavimus, todėl kiekvieną vakarą grįžti namo buvo tikrai nuostabu“, – sakė ji.
(be temos)