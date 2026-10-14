Maslobojevas apie kovą su Dirksčiu: tik atsirado galimybė nusiplauti, jis ir nusiplovė

Laidoje aptarta pastaroji S. Maslobojevo kova su Dominyku Dirksčiu, kuri baigėsi varžovui pasitraukus iš kovos. Sergejus teigė, kad ringe viskas klostėsi pagal jo planą, o varžovas, pajutęs didėjantį spaudimą, esą ieškojo galimybės pasitraukti.
„Aš suprantu, kad jis bandė imtis visų purvinų veiksmų, kad tik išvengtų kovos, išgelbėtų savo kailį ir būtų galbūt diskvalifikuotas, kad galėtų tiesiog sveikas išeiti iš ringo. Aišku, aš labai tikėjausi, kad jis bus aktyvesnis tas pirmas minutes, pirmą raundą jis labiau parodys save, bet visi smūgiai, kurie ėjo, ėjo į gynybą. Antrą raundą jis jau kvėpuoti sunkiai pradėjo ir paskui suprato, kad pradedu spausti. Jo žvilgsnis jau pasikeitė ir tik atsirado galimybė nusiplauti nuo kovos, ir jis nusiplovė“, – kalbėjo kovotojas.
Pats Sergejus į kovą išėjo turėdamas sveikatos problemų. Jis atskleidė, kad jau pusmetį kentė kojos skausmą, o po kovos jam teko gultis ant operacinio stalo.
„Kai pastoviai basomis sportuoji ir labai daug apkrovos gauna sąnariai, apmiršta nervinės galūnės ir nustoja maitinti tą sąnarį. Tas sąnarys apmiršta šiek tiek ir pradeda trupėti. Tai centimetro dydžio kremzlė buvo atlūžusi ir ji tarp pirštų pastoviai plaukiojo, ir kiekvieną kartą, kai aš myniau, aš jutau skausmą. Jeigu atsispirti man reikia, tai kaip peiliu į tą koją“, – apie skausmą pasakojo sportininkas.
Apie pasiruošimo kovoms kainą kalbėjo ir Sergejaus sužadėtinė Santa. Pasak jos, intensyvus pasiruošimo etapas trunka ne savaitę ar dvi, o gerokai ilgiau.
„Tai būna ne savaitę, ne dvi, o būna šešios. Viskas visada kartojasi taip pat. Jis galvoja, kad kiekvienas pasiruošimas yra kažkaip skirtingas, bet visa eiga ir seka būna identiška. Iš esmės yra taip, kad žmogus būna labai susikaupęs, būna labai daug fizinio, emocinio skausmo. Reikia nepamiršti to dalyko, kad reikia ir daug svorio numesti“, – pasakojo ji.
Pats kovotojas neslėpė, kad šiuo laikotarpiu atsiranda įtampos, todėl yra dėkingas sužadėtinei už palaikymą.
Kalbėdamas apie tėvystę bei vaikų santykį su sportu, S. Maslobojevas pasakojo, kad sūnūs patys renkasi, kokia veikla nori užsiimti, o jis yra pasiruošęs juos palaikyti.
„Vyriausias bandė kovos menus, bet tuo metu dar nesuprato, kiek reikia įdėti į visa tai. Antras pradėjo sportuoti ir realiai turi talentą, turi potencialą, viskas gaunasi, charakterį turi, bet žiūri vis į brolį ir sako: tėti, aš irgi norėčiau gal į futbolą. Aš sakau: daryk, kaip tau yra geriau, aš visad būsiu čia. Jeigu tu persigalvosi – aš su mielu noru tau suteiksiu visas galimybes“, – sakė Sergejus.
S. Maslobojevas taip pat pasidalijo savo požiūriu į lietuvybę ir patriotizmą, pabrėždamas asmeninės atsakomybės svarbą.
„Aš manau, kad visų pirma ne vardas, pavardė tave daro lietuviu. Lietuvybė – tai atsakomybė, kokią žinutę tu neši, ką tu po savęs palieki, kas tu toks esi širdyje“, – teigė jis.
Daugiau apie S. Maslobojevo kovą su D. Dirksčiu, pasiruošimo iššūkius bei šeimos gyvenimą – šį trečiadienio vakarą, 20 val., laidoje „Šeškinės 20“ per LNK.
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