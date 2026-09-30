 Maslobojevo sužadėtinė paviešino Dirksčio nuotraukas: suabejojo jo traumos aplinkybėmis

Maslobojevo sužadėtinė paviešino Dirksčio nuotraukas: suabejojo jo traumos aplinkybėmis

2026-09-30 13:22
Brigita Juodelytė

Dominykui Dirksčiui paskelbus apie kovoje su Sergejumi Maslobojevu pakartotinai lūžusią ranką, jo varžovo sužadėtinė Santa Mišenytė pasidalijo sekėjų atsiųstais kadrais. Nuotraukas ir žinutes moteris palydėjo ironiškais komentarais, keldama klausimų dėl kovotojo traumos. Pats D. Dirkstys teigia, kad lūžį patvirtino kompiuterinės tomografijos tyrimas ir gydytojo išvada.

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Po „UTMA 19“ turnyre nutrūkusios akistatos diskusijos persikėlė ir į socialinius tinklus. S. Mišenytės instagramo istorijose atsirado sekėjų siųstos nuotraukos, kuriose užfiksuotas D. Dirkstys, bei pasakojimai apie susitikimus su sportininku.

Dėmesį atkreipė į kairę ranką

Viena sekėja nurodė kovotoją sutikusi Kauno senamiestyje ir nusprendusi jį nufotografuoti. Dalydamasi šiuo kadru, S. Mišenytė dėmesį nukreipė į ranką, kurią D. Dirkstys teigė susižalojęs ringe.

„Ta pati lūžusi ranka šiandien diena“, – parašė ji.

Socialinio tinklo „Instagram“ nuotr.

Kitoje istorijoje moteris paviešino sekėjo žinutę apie susitikimą su kovotoju gydymo įstaigoje.

„Šilainių traumatologiniam. Be gipso, be tvarsčio“, – teigė žinutės autorius.

S. Mišenytė šią informaciją palydėjo ironišku klausimu bei besijuokiančiais jaustukais.

„Kaire gerai telefoną laiko, tai gal dešinę lūžo?“ – komentavo ji.

Socialinio tinklo „Instagram“ nuotr.

Tai – sekėjų pateikti pasakojimai ir pačios S. Mišenytės vertinimai. Iš nuotraukų negalima nustatyti nei traumos pobūdžio, nei paneigti kovotojo nurodyto lūžio.

Atsakė ir į kritiką

Vėliau S. Mišenytė pasidalijo dar vienu kadru ir sureagavo į pastabas dėl tokių nuotraukų viešinimo. Ji pabrėžė suprantanti, kad D. Dirkstys turi jį palaikančių gerbėjų, tačiau toliau kėlė klausimus dėl rankos įtvaro.

„Siunčiat jūs man šitas foto, aš suprantu, kad tikrai yra nuoširdžių fanų, kurie myli ir palaiko. That's absolutely ok. Tik atsakykit sau į klausimą, kam po delnakaulio lūžio, langetė skirta lūžusiems pirštams“, – rašė ji.

Socialinio tinklo „Instagram“ nuotr.

Šiame komentare išsakytas jos vertinimas nėra medicininė išvada apie D. Dirksčio būklę ar jam paskirtą gydymą.

Dirkstys teigia pasirinkęs sveikatą

Apie savo traumą D. Dirkstys prabilo po daug reakcijų sukėlusios kovos pabaigos. Instagrame sportininkas paskelbė, kad jam pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis.

„Kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Tai patvirtinta kompiuterinės tomografijos tyrimu ir gydytojo išvadoje“, – rašė kovotojas.

Pasak jo, tęsiant akistatą su S. Maslobojevu reikėjo įvertinti ne tik galimybes kovoti traumuota ranka, bet ir riziką sveikatai.

„Tą akimirką teko atidėti savo ego į šalį ir pasirinkti sveikatą. Už šį sprendimą atsakau pats“, – savo poziciją išdėstė D. Dirkstys.

Kovotojas pripažino pats tikėjęsis kitokios dvikovos pabaigos. Šiuo metu, jo teigimu, svarbiausia pasirūpinti sveikata, o sprendimus dėl ateities jis priims vėliau.

Šiame straipsnyje:
Dominykas Dirkstys
Santa Mišenytė
Sergejus Maslobojevas
UTMA 19
rankos trauma
UTMA 19 turnyras
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kikboksas
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