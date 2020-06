Meilės istorijų mėgėjams – naujas serialas „Palaužti sparnai“

Serialas pasakoja apie jauną moterį Nefisę. Ji po vyro mirties viena rūpinasi keturiais vaikais. Moteris sunkiai dirba, kad išlaikytų gausią savo šeimyną. Tačiau vis tiek vos suduria galą su galu. Vienintelė jos pagalba ir atrama – vyriausioji dukra.

Lyg sunkumų gyvenime dar būtų negana, visiškai netikėtai vieną dieną Nefisė neteko darbo. Darbdavys ją išvijo iš darbo net nesumokėjęs paskutinio atlyginimo. Moteris liko visiškai be pinigų, nusivylusi ir susikrimtusi. Rūpestis dėl šeimos dar labiau prislėgė jos pečius. Tačiau likimas kažką atimdamas kažką ir duoda. Netikėtai Nefisė sutiko turtingą verslininką, kuris jai pateikė intriguojantį darbo pasiūlymą. Be to, vyras atkreipė dėmesį į Nefisės jautrią širdį, grožį ir gerumą. Tačiau, kaip jis reaguos, kai sužinos, kad Nefisė turi net keturis vaikus? Ar netaps jie kliūtimi plėtotis besimezgantiems jausmams?

Dideli pokyčiai laukia ir vyresniosios Nefisės dukros, po to, kai ji sutiks jauną, perspektyvų, pasiturintį vyrą Onurą. Onuras turės įveikti labai daug kliūčių ir nuostatų, kad galėtų būti su savo mylimąją iš kito socialinio sluoksnio.

„Palaužti sparnai“ – nuo birželio 29 d. kiekvieną darbo dieną 10 val. ryto per TV3.