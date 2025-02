Milda May prabilo apie skandalingus santykius su Mantu Vygantu

Mildos May vardas ypač skambiai nuaidėjo po prieš kelias savaites Kauno oro uoste įvykusio incidento. Ji ir Jolanta Naruševičiūtė įsivėlė į viešą konfliktą. Dainininkė tai vadino provokacija.

LNK primena, kad į Kauną Milda May ir Jolanta Naruševičiūtė atskrido skirtingais reisais. Mildos May pasitikti buvo atvykęs M. Vygantas. Situacijai užvirus, Jolanta ją iškeikė ir apspjovė jos telefoną. Mildos May filmuotas vaizdo įrašas greitai išplito internete.

„O visas šitas ponios išėjimas ir filmavimas – tai tiesiog labai didelė provokacija, labai didelė provokacija“, – sakė J. Naruševičiūtė.

Jolantos įsitikinimu, jei tai nebūtų skirta provokuoti, įrašą būtų pamatę tik policijos pareigūnai, o ne visuomenė.

„KK2“ išskirtinį interviu sutikusi duoti Milda May teigė, jog nepavydėtinoje situacijoje oro uoste buvo afekto būsenos – todėl iškart nesikreipė į teisėsaugą.

„Niekada nepamiršiu šito dalyko, čia neįmanoma. Tai visada liks sužalojimu, pamoka. Nežinau, kokia pamoka – gal ateityje atidžiau rinktis žmones aplink save? Tai yra didžiausia pamoka mano gyvenime, tikrai būsiu labai labai atsargi“, – sakė ji, negalėdama nulaikyti ašarų.

Anot Mildos May, ji yra įbauginta – net abejoja, ko ją dėl skyrybų su Mantu Vygantu kaltinanti Jolanta Naruševičiūtė galėtų imtis po to.

„Gal kitą kartą bus sieros rūgštis, gal kitą kartą bus akmuo? Aš jau nebežinau“, – sakė moteris.

Konflikto priežastimi tapo buvęs Jolantos Naruševičiūtės gyvenimo ir scenos partneris, 22-ejais metais už ją jaunesnis Mantas Vygantas. Kartu pora buvo beveik dešimtmetį.

Gandus apie romantiškus santykius Mantas Vygantas ir Milda May ne kartą neigė. „KK2“ komandos paklausta, kaip yra iš tiesų, ji sakė, kad vyro nenuviliojo – tai tiesiog neįmanoma.

„Visų pirma, išvilioti vyro neįmanoma, išvilioti moters neįmanoma. Mes su Mantu tapome labai artimi, labai stipriai artimai bendraujame, palaikome vienas kitą. Šita situacija mus labai suartino. Bendraujame ir bendrausime“, – sakė Milda May laidoje „KK2“.

Anot jos, Jolanta Naruševičiūtė užsiima šmeižtu ir kalbomis bei veiksmais nori sužlugdyti buvusį mylimąjį.

„Tai toks melas, norėjimas sužlugdyti žmogų, jo estrados karjerą. Mes žinokite, tiek girdime! Bet yra daug gerų žmonių, yra labai daug restoranų savininkų, kurie perspėja, pasako ir palaiko“, – kalbėjo ji.

Milda May sakė, kad ypač yra dėkinga M. Vygantui.

„Jis mane tai palaiko, abu einame per šitą sunkų kelią ir tikrai yra lengviau“, – sakė ji.

LNK primena, kad apie galimą išdavystę ir mylimojo romaną su judviejų drauge Jolanta Naruševičiūtė yra kalbėjusi LNK laidoje „Bučiuoju. Rūta“.

„Mane įskaudino jo melas apie vadinamąją šeimos draugę. Atsakingai pasakau, ji nebuvo nei šeimos draugė, nei mano draugė. Kaip jūs, moterys, jaustumėtės, kai pamatai žinutes tai draugei: jis rašo širdeles, rašo „myliu“, „pasiilgau“. Paklausiau, kam rašai? O jis nesutiko parodyti. Po to pasikeitė slaptažodžius, prasidėjo naktiniai pokalbiai, išvažinėjimai iš namų“, – prieš kurį laiką prisiminė Jolanta.

Be to, kartą, M. Vygantui ruošiantis vykti iš Anglijos į Lietuvą, dainininkė jo rankinėje aptiko kelto bilietą, išduotą ištekėjusios „šeimos draugės“ vardu ir pavarde.

„Kaip man jaustis? Aš rastą bilietą nufotografavau ir nusiunčiau jos vyrui. Netrukus gavau skambutį su angliškais keiksmažodžiais: „Dabar atvažiuos ir tave sudaužys prie durų“. Jis tikėjo, kad juodu – draugai“, – apmaudo neslėpė J. Naruševičiūtė.