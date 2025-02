Naruševičiūtė apie spjaudynes oro uoste ir Manto Vyganto vaidmenį skandale

Laidos „KK2“ komanda mėgino rasti siūlo galą – M. Vygantas ir šeimos draugė Milda May bet kokius intymius santykius neigia. J. Naruševičiūtė įsitikinusi, kad romanas tęsiasi jau kelerius metus.

Skandalą Kauno oro uoste J. Naruševičiūtė vadina provokacija ir didelę kaltės dalį nurašo M. Vygantui.

LNK primena, kad į Kauną M. May ir J. Naruševičiūtė Naruševičiūtė atskrido skirtingais skrydžiais. M. May pasitikti buvo atvykęs M. Vygantas. Situacijai užvirus, J. Naruševičiūtė ją iškeikė ir apspjovė jos telefoną. M. May filmuotas vaizdo įrašas greitai išplito internete.

LNK stop kadras.

„Noriu pasakyti, kad jūs neturėjote to pamatyti, nes tai yra neteisėta, pirmiausiai. Taip, neturėjo būti mano keiksmų. Visuomenės noriu atsiprašyti, kad jums tai teko išgirsti“, – kalbėjo dainininkė ir buvusi M. Vyganto scenos ir gyvenimo partnerė J. Naruševičiūtė.

Anot jos, laikotarpis po skyrybų ir nesibaigiantis skandalas dėl galimos neištikimybės, jai teikia siaubą ir baimę.

„Šitas periodas ir visa šita yra psichologinis smurtas, mielieji. Gal taip ir nebūtų įvykę, jei, sakykim, susitikus su Mantu oro uoste, jis būtų kalbėjęsis ir elgęsis kaip žmogus“, – sakė J. Naruševičiūtė

Ji tvirtino, kad daug liko už kadro – nepapuolė į vaizdo įrašą, kurį filmavo M. May. Anot moters, M. Vygantas jai grasino.

„Po pasisveikinimo – ko jūs nežinote – jis: tu pabandyk nufotografuoti, aš tau padarysiu! Pamatysi, ką aš tau padarysiu, tau bus blogai! Tu gi žinai, kad aš galiu!“ – kalbėjo J. Naruševičiūtė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Moteris teigė, kad toks buvusiojo elgesys ją įvarė į šoko būseną.

„O visas šitas ponios išėjimas ir filmavimas – tai tiesiog labai didelė provokacija, labai didelė provokacija“, – sakė ji

Jolantos įsitikinimu, jei tai nebūtų skirta provokuoti, įrašą būtų pamatę tik policijos pareigūnai, o ne visuomenė.

„Keikiamės mes visi. Parodykite man nors vieną, kuris nepadarė klaidų ir nesikeikėte. Aš nesivoliojau girta, nepadariau tokių dalykų. Jei norėjo aiškintis, visą šitą turėjo pamatyti tik policijos pareigūnai“, – kalbėjo moteris.

J. Naruševičiūtė ne kartą viešai teigė mananti, jog M. Vygantas su šeimos drauge M. May romaną mezga jau kelerius metus.

LNK primena, kad tai abu istorijos herojai yra viešai paneigę.

„Kai tau labai stipriai negerai, tu esi skyrybose ir atsiranda draugų palaikymas, tai koks skirtumas, ar tai yra vyras, ar moteris?“ – retoriškai klausė M. Vygantas, viešėdamas „Delfi“ tinklalaidėje 2024 m. lapkritį.

J. Naruševičiūtė į oro uoste viešai nugriaudėjusį skandalą reaguoja kaip į dar vieną buvusio mylimojo dūrį.

„Ponas Mantukas iš manęs eilinį kartą ne tik kad išdavęs, melavęs, puolęs, gąsdinęs, jis iš manęs dar kartą išsityčiojo“, – sakė J. Naruševičiūtė.