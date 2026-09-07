Mindaugas Bendžius apie brolio Gintaro žūtį: pasamdžiau advokatus ir norėjau, kad kažkas būtų kaltas

Mindaugas prisipažįsta ir pats bijantis savo emocijų, kurias gali išprovokuoti šis pokalbis. Viskas dar per daug šviežia, per daug šalia.
,,Aš visus metus kiekvieną dieną važiuodavau į kapines. Kartais net po du kartus… Aš buvau, nepabijosiu to žodžio, ant išprotėjimo ribos. Žmonės eidavo pro šalį, o aš kalbėdavau vienas atsisėdęs, ir man nerūpėjo, ką jie galvoja. Jaučiuosi taip, kaip kas nuplėštų pusę širdies ir sakytų – gyvenk dabar ir kraujuok.
Tokie ir buvo šie metai. Esi miręs, bet gyveni. Aš buvau tokioj būsenoj, kai aš ieškojau šiaudo. Jei kas būtų pasakęs – eik pas raganas, jos tau padės, būčiau ėjęs. Aš viską bandžiau. Ta prasme, bijojau, kad įvyks negrįžtami procesai. Ir aš atsidursiu tam tikroje įstaigoje, kur jau nebegalėsiu grįžti į normalų gyvenimą“, – taip pokalbį laidoje ,,Kasdienybės herojai“ pradeda žinomas muzikos prodiuseris.
,,Neperdėsiu sakydamas, kad mes buvome Siamo dvyniai, turėjome gilų ir ypatingą ryšį“, – sako pašnekovas.
30 metų darbo koja kojon, visos šventės, laisvalaikis, ta pati žvejyba. Mindaugas neslepia – jis su Gintaru nuo vaikystės visada buvo kartu.
,, Tai buvo paskutinė diena, kai visi jau buvo nusprendę nebeplaukti. Bet Gintaras sako – ne, bent dviems valandoms dar turime išplaukti. Nors paskutinė diena žvejyboje dažnai skirta tvarkymuisi. Ko gero, tai likimas“, – sako klaipėdietis.
Gintaras žuvo vos 53-ejų. Mindaugas neslepia – brolis pilnais plaučiais mėgavosi gyvenimu, turėjo svajonių darbą, daug mylimų žmonių ir hobių.
O dabar Gintaro laivas iki šiol liko dugne Norvegijoje.
,,Pasamdžiau advokatų kontorą. Aš kažkaip norėjau, kad būtų kažkas kaltas“, – neslepia jis.
Šiemet Mindaugas ryžosi sunkiausiai savo gyvenimo kelionei. Jis nuvyko į Norvegiją. Išsinuomojo laivą ir nuplaukė į brolio žūties vietą.
Naujausi komentarai