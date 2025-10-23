Mindaugas ir Simona Lipniai apie nepaleistas nuoskaudas ir santykių klaidas: to kaina – per didelė

Na, o be viso to – jiedu dar ir labai linksmi bei nuoširdžiai atviri žmonės, tikrai turintys, ką papasakoti.
Šįkart Mindaugo ir Simonos gyvenimo istorijos skambės laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“. Pasiryžę pokalbiui su savo senu bičiuliu, širdis jie atvers kaip niekada plačiai.
Tiesa ta, kad ne viskas gyvenime tik švelnu ir pūkuota, kaip kartais matome socialiniuose tinkluose – nusimetę visas kaukes, S. ir M. Lipniai laidoje leis suprasti, kad ir jų santykiuose tikrai būna įvairių dienų.
„Versle yra taip, kad Mindaugas yra didžiulis maksimalistas. Jeigu ne jis, mes nebūtume turėję nei tų 6 parduotuvių – būčiau sėdėjusi sandėliukyje, kaip kitos, ir iš to sandėlio viską dariusi. Nebūčiau tiek viena padariusi. Tas maksimalizmas – aš sakau jam, kad esu už tai dėkinga ir tuo žaviuosi, bet kartais jis tiek perspaustas, kad reikia jį pristabdyti. <…>
Kartais būna, kad supykstu, nes jis nepasitaręs padaro tam tikrus sprendimus, kurie man, mano nuomone, atrodo nelogiški, nereikalingi, pertekliniai ir taip toliau. Ypatingai knisu protą, kai tai nepasiteisina. Bet šiaip, iš esmės, jo maksimalizmas yra tikrai gerai“, – paklausta, dėl ko dažniausiai kyla jųdviejų su vyru kivirčai, kalbės Simona.
Mintis apie darbus trumpam nustūmę šalin, verslininkai laidoje dar pripažins, kad apskritai jų bendrame gyvenimo kelyje tikrai būta įvairių etapų – net ir tokių, kai drauge teko lankytis terapeuto kabinete.
„Reikia įdėti pastangų“, – kalbėdamas apie visų išsvajotus tvirtus santykius, teigs M. Lipnius.
O stengtis – tikrai verta. Pasak Mindaugo, verta daug labiau, nei, pavyzdžiui, ilgus metus puoselėtus santykius iškeisti į staiga užgimstantį susižavėjimą – tai neva būtų klaida. Vyras laidoje paaiškins, kodėl jam sunku net prisileisti mintis apie savo mylimos moters išdavystę.
„Aš esu pagalvojęs, kaip būtų, jeigu būtų – man tai nesuteiktų kažkokio vidinio džiaugsmo. <…> Ta apgavystė – kaip tu pats su savimi gyvensi? Man tai būtų per didelė kaina“, – teigs jis.
Visgi, S. Lipnei gyvenime patirtį išdavystės skonį yra tekę. Bet išdavė ją ne Mindaugas, o visai kita artima siela.
„Yra nuoskauda“, – kone pirmąkart taip atvirai laidoje prabilusi apie tai teigs garsi moteris.
Apie kokią išdavystę kalba Simona? Ko ji gyvenime negalėtų atleisti? Kam jiedu su Mindaugu šiandien gyvenime teikia aukščiausią vietą prioritetų sąraše ir kaip pakursto aistrą savo ilgamečiuose santykiuose? Apie visa tai ir dar daugiau – laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“ jau šeštadienį, 23 val. per „Delfi TV“.
