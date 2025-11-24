 Mirė Bolivudo žvaigždė Dharmendra

Mirė Bolivudo žvaigždė Dharmendra

2025-11-24 23:08
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Eidamas 90-uosius metus, mirė Indijoje labai populiarus Bolivudo aktorius Dharmendra.

Mirė Bolivudo žvaigždė Dharmendra
Mirė Bolivudo žvaigždė Dharmendra / AFP nuotr.

Aktoriaus, sukūrusio sėkmingus vaidmenis tiek įspūdinguose veiksmo filmuose, tiek juostose apie meilę, mirtis reiškia „Indijos kino eros pabaigą“, pirmadienį socialiniuose tinkluose pareiškė ministras pirmininkas Narendra Modis. Dharmendra buvo „legendinė kino asmenybė“ ir „fenomenalus aktorius, kiekvienam vaidmeniui suteikęs žavesio ir gylio“.

Per šešis dešimtmečius trukusią savo karjerą Dharmendra suvaidino daugiau kaip 250 filmų. Vienu metu jis dirbo ir parlamentaru, be to, buvo aktyvus kaip prodiuseris.

Paskutinysis Dharmendros filmas „Ikkis“ kino ekranuose Indijoje pasirodys ateinančiais mėnesiais.

 

 

Šiame straipsnyje:
Bolivudo aktorius
Dharmendra
mirė Dharmendra
bolivudo žvaigždė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų