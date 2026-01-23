 Mirė buvęs „Scorpions“ bosistas Francis Buchholzas

2026-01-23 16:58
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Mirė buvęs legendinės roko grupės „Scorpions“ bosistas Francis Buchholzas. Jis ketvirtadienį pralaimėjo kovą su vėžiu, tinkle „Facebook“ pranešė jo šeima. F. Buchholzas mirė ramiai ir apsuptas meilės, teigiama penktadienį paskelbtame įraše. Jam buvo 71 metai.

Atlikėjas 1954 m. gimė Hanoveryje ir nuo 1973 iki 1992 m. buvo grupės „Scorpions“, kuri išgarsėjo visame pasaulyje su tokiais hitais, kaip „Rock you Like a Hurricane“ (1984) ar „Wind of Change“ (1989), bosistas. Palikęs grupę, F. Buchholzas dirbo konsultantu, o vėliau, be kita ko, su gitaristu Michaeliu Schenkeriu vėl sugrįžo į sceną.

Paskutinysis „Scorpions“ albumas, prie kurio prisidėjo F. Buchholzas, buvo 1990 m. pasirodęs „Crazy World“ – jis tapo vienu komerciškai sėkmingiausių grupės albumų.

„Norime padėkoti jums už tvirtą ištikimybę, jūsų meilę ir pasitikėjimą, kurį jam rodėte jo neįtikėtinos kelionės metu, – į gerbėjus kreipėsi F. Buchholzo šeima. – Jūs jam padovanojote pasaulį, o jis už tai jums dovanojo savo muziką“. Nors stygos ir nutilo, jo siela esą išliks kiekvienoje natoje, kurią jis sugrojo.

