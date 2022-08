Mirė dainininkas D. C. Daneshas: jautriu prisiminimu pasidalino D. Bunkus

Mirties priežastis kol kas nėra aiški.

Užuojautą artimiesiems dėl D. C. Danesho mirties reiškė atlikėjo gerbėjai ir garsenybės. Vienas jų – Simonas Cowellas – pasidalinęs vaizdo įrašu, kuriame D. C. Daneshas linksmina jo ligotą mamą.

Užuojautą reiškė ir jautriais prisiminimais dalinosi ir verslininkas Danielius Bunkus.

„Ilsėkis ramybėje, mano drauge. Pasaulis prarado vieną talentingiausių operos dainininkų šioje planetoje – nuostabų žmogų, nuostabią asmenybę. Gerokai per anksti. Ta paskutinė daina, kurią mes kartu dainavome vidury nakties Monake... Ilsėkis ramybėje, broli“, – „Instagram“ dalinosi D. Bunkus.

D. C. Daneshas ir D. Bunkus / D. Bunkaus „Instagram“ nuotr.

D. C. Daneshas išgarsėjo 2002-aisiais pasirodęs britų talentų šou „Pop Idol“, kuriame užėmė trečią vietą. Vėliau jis įrašė du albumus „Dive In“ ir „Live Twice“, o jo debiutinis singlas „Colourblind“ pateko į Jungtinės Karalystės (JK) topą.

Škotas taip pat vaidino miuzikluose „Čikaga“ (angl. Chicago), „Vaikinai ir merginos“ (angl. Boys And Dolls) ir „Vėjo nublokšti“ (angl. Gone With The Wind).