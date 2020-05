Mirė komikas ir serialo „Seinfeld“ aktorius J. Stilleris

Holivudo aktorius B. Stilleris tviteryje parašė, kad jo tėvas mirė dėl natūralių priežasčių.

J. Stilleris turėjo daug talentų ir pasirodė virtinėje įvairių filmų, įskaitant trilerį „Metro užgrobimas“ (The Taking of Pelham One Two Three) ir komediją „Lakas plaukams“ (Hairspray).

J. Stilleris taip pat parašė autobiografiją „Vedęs juoką“ (Married to Laughter), kurioje pasakoja apie daugiau nei 50 metų trukusią santuoką su savo A. Meara; ji mirė 2015 metais.