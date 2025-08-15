 Mirė milijardieriaus Jeffo Bezoso motina

2025-08-15 09:53
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Eidama 79-uosius metus, Majamyje mirė „Amazon“ įkūrėjo Jeffo Bezoso motina. „Po ilgos kovos su Lewy kūnelių demencija šiandien Jackie mirė, apsupta tiek daug ją mylėjusių žmonių – vaikų, vaikaičių ir mano tėvo, – rašė J. Bezosas instagrame. – Žinau, kad ji šiomis paskutinėmis akimirkomis jautė mūsų meilę. Buvome labai laimingi, kad galėjome būti jos gyvenimo dalimi. Ji visad liks mano širdyje“.

Jeffas Bezosas
Jeffas Bezosas / Scanpix nuotr.

„Ji entuziastingai ėmėsi užduoties mane mylėti, po kelerių metų priėmė į komandą mano nuostabų tėvą ir tada į savo mylimų, saugomų ir globojamų žmonių sąrašą įtraukė mano seserį ir brolį“, – teigė milijardierius.

Su J. Bezoso biologiniu tėvu Jackie, leidinio TMZ teigimu, išsiskyrė netrukus po jo gimimo. Moteris pirmojo savo sūnaus susilaukė būdama 17-os.

„Visą likusį gyvenimą jos mylimų žmonių sąrašas vis ilgėjo. Ji visada davė daug daugiau, nei pati kada nors prašė“, – teigiama toliau įraše.

Maždaug prieš penkerius metus Jackie buvo diagnozuota Lewy kūnelių demencija. Ją sukelia galvos smegenų nervų ląstelių degeneracija ir nykimas.

