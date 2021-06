Mirė „Oskarui“ nominuotas amerikiečių aktorius N. Beatty

„Nedas sekmadienio rytą mirė dėl natūralių priežasčių, apsuptas savo šeimos narių ir artimųjų“, – bendrovės „Shelter Entertainment Group“ darbo su talentais vadovę Deborah Miller (Deborą Miler) citavo televizija CNN.

Kentukyje gimęs aktorius didžiajame ekrane debiutavo 1972 metais, suvaidinęs filme „Išsigelbėjimas“ (Deliverance).

Ši juosta, kurioje N. Beatty sulaukė dėmesio dėl savo pasirodymo žeminančioje išžaginimo scenoje, paruošė dirvą iki 2013 metų trukusiai karjerai.

Per savo ilgą karjerą jis pasirodė ir tokiose juostose kaip „Supermenas“, „Visa prezidento kariauna“ (All the President's Men) ir pripažinimą pelnęs serialas „Žmogžudysčių skyrius“ (Homicide: Life on the Street).

Jaunesni filmų mėgėjai gali prisiminti jį dėl 2010 metų išleistoje „Žaislų istorijoje 3“ įgarsinto rūstaus meškiuko Lotso. Ši juosta buvo nominuota „Oskarui“ geriausio filmo kategorijoje.

„Žaislų istoriją 3“ režisavęs Lee Unkrichas (Li Ankričas) socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad jam buvo „džiaugsmas ir neįtikėtina garbė dirbti su N. Beatty“.

„Ačiū, Nedai, kad įkūnijai Lotso – tiek jo gerąją, tiek nelabai gerąją pusę, – pridūrė režisierius. – Ilgėsimės tavęs.“

N. Beatty vaidmuo filme „Tinklas“ užsitikrino jam pirmąją ir paskutinę nominaciją „Oskarui“ – geriausio antraplanio aktoriaus kategorijoje. Tas pasirodymas pelnė jam pripažinimą dėl įsimenamo ciniško monologo apie dolerius, centus ir „pirmykštes gamtos jėgas“.

Pasirodžius žiniai apie N. Beatty mirtį, aktorius ir direktorius Sethas Rogenas (Setas Rogenas) tviteryje parašė, kad minėtas monologas yra „vienas geriausių visoje filmų istorijoje“.

Tuo metu Alexas Winteris (Aleksas Vinteris), suvaidinęs filmuose „Bilas ir Tedas“ (Bill & Ted), N. Beatty pavadino „vienu iš grandų“.