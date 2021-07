Mirė pirmojo filmo apie Supermeną režisierius R. Donneris

Tarp R. Donnerio kino palikimo yra 1976 metais sukurta klasikinė siaubo žanro juosta „Ženklas“ (The Omen), 1987 metais pradėtas veiksmo filmų ciklas „Mirtinas ginklas“ (Lethal Weapon), kuriame pagrindinius vaidmenis sukūrė Melas Gibsonas (Melas Gibsonas) ir Danny Gloveris (Denis Gloveris), 1988-ųjų „Nauja kalėdinė pasaka“ (Scrooged) ir 2006 metais susuktas jo paskutinis filmas „16 kvartalų“ (16 Blocks).

Be to, R. Donneris režisavo kai kurių XX amžiaus televizijos klasika tapusių serialų epizodus. Kaip rodo internetinės kino ir televizijos enciklopedijos IMDB duomenys, jis prisidėjo kuriant serialus „Ieškokit Gudručio!“ (Get Smart), „Peris Meisonas“ (Perry Mason), „Giligano sala“ (Gilligan's Island) ir „Prieblandos zona“ (The Twilight Zone).

R. Donneris taip pat prisidėjo kaip prodiuseris kuriant itin populiarius filmus „Iksmenai“ (X-Men) ir „Išlaisvinti Vilį“ (Free Willy).

Savaitraštis „The Hollywood Reporter“ citavo R. Donnerio padėjėją, patvirtinusį jo mirtį, o interneto leidinys „Deadline“ nurodė, kad apie režisieriaus mirtį pirmoji informavo jo žmona Lauren Schuler Donner (Loren Šuler Doner), kuri taip pat buvo jo verslo vadybininkė ir prodiuserė.

„Richardo Donnerio balsas buvo garsiausias ir griausmingiausias, kokį tik galima įsivaizduoti“, – per „Twitter“ parašė „Padaužų“ žvaigždė Seanas Astinas (Šonas Astinas).

„Jis pritraukdavo dėmesį ir juodavosi, kaip joks žmogus niekada nebuvo juokęsis. Su Dicku būdavo itin smagu. Kai buvau 12 metų vaikais, suvokiau, kad jis [mumis] rūpinosi. Dievinu jį už tai, kaip jis rūpindavosi“, – pridūrė S. Astinas, prisimindamas laikus, kai buvo kuriamas 1985 metų filmas paaugliams apie lobio paieškas.

Režisierius Stevenas Spielbergas (Stivenas Spilbergas), parašęs „Padaužų“ scenarijaus pagrindu tapusį apsakymą, savo pareiškime pažymėjo, kad R. Donneris „tvirtai valdė savo filmus“.

„Priklausyti jo ratui atrodė tarsi bičiuliautis su savo mėgstamiausiu treneriu, protingiausiu profesoriumi, atkakliausiu motyvatoriumi, mieliausiu draugu, ištikimiausiu sąjungininku ir, žinoma, didžiausiu Padauža iš jų visų“, – sakoma S. Spielbergo pranešime, paskelbtame jo prodiuserių bendrovės „Amblin“ tviterio paskyroje.

R. Donneris gimė Niujorko Bronkso rajone ir studijavo Niujorko universitete, taip pat atliko tarnybą JAV kariuomenėje, rašo „The Hollywood Reporter“.