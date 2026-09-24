Mirė prancūzų aktorė Marina Vlady

Ji mirė „namuose, apsupta artimųjų ir savo gyvūnų“, – pareiškime pranešė jos vaikai, prisimindami jos „ilgą ir gražų, prasmingai nugyventą gyvenimą“.
M. Vlady dirbo su kai kuriais garsiausiais kino kūrėjais, tarp jų – prancūzų Naujosios bangos režisieriumi Jeanu-Lucu Godard‘u ir Holivudo legenda Orsonu Wellesu.
1963 m. už vaidmenį filme „Una storia moderna – L‘ape regina“ M. Vlady Kanų kino festivalyje pelnė geriausios aktorės apdovanojimą, o už tą patį vaidmenį jai taip pat buvo skirtas „Auksinis gaublys“.
1965 m. ji atliko vieną iš retų savo vaidmenų anglų kalba O. Welleso dramoje, sukurtoje pagal Williamo Shakespeare‘o kūrinius, „Chimes at Midnight“.
Rusų emigrantų šeimoje gimusi, buvusios šokėjos ir buvusio Prancūzijos kariuomenės aviatoriaus, taip pat dainavusio operoje, duktė M. Vlady sulaukė sėkmės ir muzikos srityje – kartu su seserimis įrašė du albumus.
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