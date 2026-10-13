Mirė serialo „Breaking Bad“ aktorius R. J. Mitte

Jam buvo 34-eri.
Aktoriaus, sirgusio cerebriniu paralyžiumi, mirties priežastis kol kas neatskleista.
„Su didžiuliu liūdesiu pranešame apie tragišką mylimo aktoriaus, filantropo ir aktyvaus žmonių su negalia teisių gynėjo R. J. Mitte mirtį“, – sakoma Seano Reilly išplatintame pareiškime.
R. J. Mitte 2008 m. pirmą kartą pasirodė seriale „Bręstantis blogis“, kuriame įkūnijo chemijos mokytojo, tapusio narkotikų verslo vadeiva, Walterio White'o sūnų, dar būdamas paaugliu. W. White'o vaidmuo aktoriui Bryanui Cranstonui pelnė pasaulinį pripažinimą.
„Naudodamasis savo patirtimi gyvenant su cerebriniu paralyžiumi, Mitte suteikė vaidmeniui autentiškumo ir pasinaudojo juo kaip galimybe didinti visuomenės supratimą apie negalią ir įtrauktį“, – sakė S. Reilly.
Vėliau aktorius tapo organizacijos „United Cerebral Palsy“ ir ne pelno ligoninių tinklo „Shriners Children's“ ambasadoriumi.
„Jis taip pat ėjo fondo „The Mitte Foundation“ prezidento pareigas, rėmė filantropinę veiklą ir bendruomenių iniciatyvas, o savo garsų vardą naudojo kovai su stereotipais ir siekiui užtikrinti didesnį žmonių su negalia atstovavimą“, – pridūrė S. Reilly.
Serialas „Bręstantis blogis“, kurio penki sezonai buvo rodomi 2008–2013 m., plačiai vertinamas kaip novatoriškas televizijos kūrinys. Neseniai laikraštis „The New York Times“ jį išrinko geriausiu XXI amžiaus televizijos serialu.
„Tavęs ilgėsimės“
Aktoriaus kolegos suskubo pagerbti jo atminimą. B. Cranstonas prisiminė, kad serialo kūrimo pradžioje R. J. Mitte buvo 14 metų ir jis su didžiuliu ryžtu įveikė sudėtingo filmavimo grafiko keliamus iššūkius.
„Kai 2007 m. vasarį pradėjome filmuoti bandomąją seriją, tas vaikis dar buvo gana nepatyręs, tačiau pamažu matėme, kaip jis tampa išties puikiu aktoriumi“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė B. Cranstonas.
Aaronas Paulas, seriale vaidinęs jaunąjį W. White'o nusikaltimų bendrininką Jesse Pinkmaną sakė esantis priblokštas šios žinios.
„R. J., myliu tave, bičiuli. Tavęs ilgėsimės. O visiems, kurie tai skaito, noriu pasakyti: žinokite, kad esate mylimi ir nesate vieni. Visada tai prisiminkite“, – sakė jis, kaip praneša „The Hollywood Reporter“.
Deanas Norrisas, seriale vaidinęs R. J. Mitte personažo dėdę ir Kovos su narkotikais administracijos (DEA) specialųjį agentą, pareiškė, kad žinia apie jaunojo aktoriaus mirtį jam sudaužė širdį.
„Nors R. J. seriale nevaidino mano sūnaus, filmavimo aikštelėje visada juo rūpinausi, kai jis dar buvo vaikas. Jis buvo nepaprastai mielas jaunuolis, ir mums jo labai trūks. Tai taip skaudu, negaliu patikėti. Galvoju apie jį ir jo šeimą“, – socialiniame tinkle rašė D. Norrisas.
Aktorė ir žmonių su negalia teisių gynėja Marlee Matlin, kartu su R. J. Mitte pasirodžiusi dokumentiniame filme „Cinemability: The Art of Inclusion“, kuriame nagrinėjama negalios vaizdavimo JAV kine ir televizijoje istorija, sakė, kad, išgirdus šią žinią, jai plyšo širdis.
„Tokio kaip R. J. Mitte daugiau niekada nebus. Tau visada bus vieta mano širdyje. Ilsėkis ramybėje“, – rašė M. Matlin, tapusi pirmąja kurčia aktore, pelniusia „Oskarą“ už vaidmenį filme „Children of a Lesser God“.
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