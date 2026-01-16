Mirė slapta Freddie Mercury dukra

„Daily Mail“ skelbia, kad moteriai buvo 48-eri. Ji mirė po ilgos – ketverių metų – kovos su reta liga – stuburo vėžiu. Žinią apie netektį pranešė velionės vyras Thomas. Jos palaikų pelenai buvo išbarstyti virš alpių. Be mamos liko du sūnūs. Vienam iš jų – devyneri, kitam – septyneri.
Teigiama, kad tėtis – legendinis grupės „Queen“ dainininkas Freddie Mercury, dukrą vadindavo „Bibi“ ir yra jai skyręs kelias savo dainas. Artimus santykius su dukra jis palaikė iki pat savo mirties – 1991-ųjų.
Faktas apie tai, kad garsenybė turėjo slaptą dukrą, buvo paviešintas praėjusią vasarą autorės Lesley Ann Jones knygoje „Love, Freddie“ („Su meile, Freddie“ – liet.). Rašoma, kad Freddie Mercury dukros susilaukė per slapą romaną 1976-aisiais su viena drauge, kuri buvo ištekėjusi. Knygos autorė tvirtino turinti tai patvirtinančius DNR įrodymus. Prieš mirtį nuo AIDS sukeltos bronchinės pneumonijos, garsenybė dukrai atidavė septyniolika tomų savo dienoraščių.
Pasak L. A. Jones, „Bibi“ buvo jos artima draugė. Moteris, atskleisdama apie savo egzistavimą, norėjo paneigti daugybę metų sklandžiusį melą apie savo tėtį Freddie Mercury. Kovojant su onkologine liga, kuri buvo remisijoje, bet vėliau vėl atsinaujino, tai buvo pagrindinis jos tikslas. Tiesa, „Bibi“ neviešino savo tikrojo vardo ir pavardės, nes dirbo gydytoja ir nenorėjo, kad tai kaip nors pakenktų bendravimui su pacientais ir nutrūktų karjera.
„Nenorėjau dalintis savo tėčiu su visu pasauliu. Po jo mirties turėjau išmokti gyventi su istorijos apie jį iškraipymu ir jausmu, kad mano tėtis dabar priklauso visiems. Aš verkiau ir gedėjau savo tėčio, o gerbėjai visame pasaulyje gedėjo Freddie. Tai nebuvo lengva“, – atviravo „Bibi“.
Kaip skelbia „Daily Mail“, daugelis tų, kurie sužinojo, kad ketinamą išleisti šią knygą, bandė užginčyti faktą apie slaptą pagrindinio grupės „Queen“ vokalisto dukrą, tačiau jiems tai nepavyko. Viena tokių buvo Freddie Mercury sužadėtinė Mary Austin. Dabar velionės „Bibi“ šeima svarsto paviešinti kelias jos jaunystės nuotraukas su tėčiu.
