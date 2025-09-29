Mirė „Nemuno krantai“ atlikėjas Giedrius Garmus

Apie netektį feisbuke pranešė G. Garmo dukra.
„Su gilia širdgėla pranešame, kad į Amžinybę iškeliavo mylimas tėtis, sūnus, vyras Giedrius Garmus.
Atsisveikinti su tėčiu bus galima nuo 2025 m. rugsėjo 29 d. 17 val. Prienų laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, adresu – J. Zdebskio g. 6, Prienai.
Šventosios Mišios už velionį bus aukojamos 2025 m. spalio 1 d. 10 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, Kęstučio g. 7, Prienai.
Išlydėjimas į Prienų kapines – 12 val.
Ilsėkis ramybėje, Tėti“, – rašoma įraše.
