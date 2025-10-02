 Mirė garsi britų gamtosaugininkė, šimpanzių tyrinėtoja Jane Goodall

Mirė garsi britų gamtosaugininkė, šimpanzių tyrinėtoja Jane Goodall

2025-10-02 07:14
BNS inf.

Garsi britų gamtosaugininkė, primatų tyrinėtoja Jane Goodall (Džein Gudal), kuri transformavo šimpanzių tyrimus ir tapo viena autoritetingiausių gamtosaugininkų pasaulyje, būdama 91 metų mirė, trečiadienį paskelbė jos institutas.

Mirė garsi britų gamtosaugininkė, šimpanzių tyrinėtoja Jane Goodall
Mirė garsi britų gamtosaugininkė, šimpanzių tyrinėtoja Jane Goodall / Scanpix, Pixabay, redakcijos archyvo nuotr. /laidos stop kadras

J. Goodall „mirė ramiai, miegodama Los Andžele“, sakoma socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame Jane Goodall instituto pareiškime.

Mokslininkė važinėjo po Jungtines Valstijas sakydama kalbas. Paskutiniame paskelbtame jos vaizdo įraše ji auditorijai sako: „Kai kas iš mūsų galėtų pasakyti „Bonjour“, kai kas galėtų pasakyti „Guten Morgen“ ir taip toliau, bet aš galiu pasakyti „Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu!“ Tai „labas rytas“ šimpanzių kalba.“

Pagarbą velionei reiškė aplinkosaugininkai, politikai, pramogų pasaulio atstovai.

„Labai liūdžiu sužinojęs, kad mirė Jane Goodall, mūsų brangi taikos pasiuntinė, – sakė Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas). – Ji palieka nepaprastą palikimą žmonijai ir mūsų planetai.“

„Garsios zoologės, primatologės, tyrėjos ir Tanzanijos draugės dr. Goodall novatoriškas darbas Gombės nacionaliniame parke transformavo laukinės gamtos apsaugą ir skyrė mūsų šaliai vietą pasaulinių pastangų apsaugoti šimpanzes ir gamtą centre“, – sakė Tanzanijos prezidentė Samia Suluhu Hassan (Samija Suluhu Hasan).

„Galvoju, kad geriausias būdas pagerbti jos gyvenimą yra elgtis su Žeme ir visomis jos būtybėmis kaip su savo šeima, mylint ir pagarbiai“, – sakė aktorė Jane Fonda (Džein Fonda), kuri ir pati yra aplinkosaugos aktyvistė.

„Labai ją mylėjau“, – pridūrė aktorė.

Šiame straipsnyje:
mirė
netektis
gamtosaugininkė
šimpanzių tyrinėtoja
Jane Goodall

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų