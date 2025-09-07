Stasio Lozoraičio senjorų akademija neteko rektoriaus dr. Vidmanto Budrio

„Netekome nepaprastai rūpestingo, darbštaus, atsakingo, gerbiamo bendruomenės žmonių Akademijos vadovo, įkūrusio ir atsakingai vadovavusio akademijai iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos. Vidmantas Budrys ypatingai daug nuveikęs senjorų švietimo, ugdymo ir saviugdos plėtros labui. Jis visada buvo pasiruošęs padėti senjorams, padrąsinti, patarti įkvėpti vilties ir tikėjimo.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionio šeimos nariams, artimiesiems, draugams, buvusiems kolegoms ir bendraminčiams“, – rašoma SLSA rektorės prof. dr. Laima Sajienės siųstame pranešime.
Vidmantas Budrys gimė 1950 metų balandžio 30 d.
1974 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1980 m. Maskvos tekstilės institutą, 1999 m. Kauto technologijos universitete Tarptautinio verslo vadybos studijas, 2001 – Europos universitete Aplinkos apsaugos vadybos studijas.
Vidmantas Budrys buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narys, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) narys, Lietuvos krašto apsaugos savanoriškų pajėgų (KASP) karys (kapitonas dimisijoje), Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo grupės sekretorius, Lietuvos katalikų akademijos narys, Lietuvos mokslininkų sąjungos
narys, dalyvavo Jungtinių Tautų Organizacijos Laikinojoje misijoje Kosove, atliko diplomatine tarnybą Karaliaučiuje.
Visose organizacijose jis paliko prasmingą savo veiklos pėdsaką, kuris neliko nepastebėtas. Vidmantas Budrys buvo Europos universiteto garbės daktaras, Gailestingumo darbų riterio ordino kavalierius.
2016 metais įsteigė VŠĮ Stasio Lozoraičio senjorų akademiją, kuriai atsakingai ir rūpestingai vadovavo visą dešimtmetį iki paskutinės žemiškojo gyvenimo akimirkos.
Vidmanto Budrio gyvenimo lozungas visuomet buvo ,,Lietuvos interesai pirmiausia".
Visą savo kūrybinį gyvenimą – nuo jo saulėtekio iki saulėlydžio – ėjęs ir nei sekundei nesuabejojęs savo misija – kovoti už lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės išlikimą.
Rektoriaus veikla buvo grindžiama krikščioniškos moralės principais. To Jis tikėjosi ir iš visų žmonių.
Visu savo gyvenimo palikimu Vidmantas Budrys kviečia mus imtis atsakomybės už Lietuvos ateitį. Jis iki pat paskutinės dienos liko ištikimas šiai pareigai. Ne kartą yra sakęs: „Visi be išimties, visų amžiaus grupių Lietuvos Respublikos piliečiai privalo turėti ne tik teises, bet ir pareigas ir gerbti įstatymus“.
Šviesus Vidmanto Budrio atminimas ir nepalaužiamas įsipareigojimas savo valstybei išliks įkvėpimu visiems, kuriems rūpi tautos likimas ir dvasinė kultūra.
