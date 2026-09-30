 Mirė žinomo aktoriaus 13-metė dukra

Mirė žinomo aktoriaus 13-metė dukra

2026-09-30 14:02 klaipeda.diena.lt inf.

Amerikiečių aktoriaus Chado Lowe ir prodiuserės Kim Painter dukra Fiona Hepler Lowe mirė būdama vos 13 metų.

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<span>Mirė žinomo aktoriaus 13-metė dukra</span>
Mirė žinomo aktoriaus 13-metė dukra / Magnific.com nuotr.

„Esame labai sugniuždyti dėl mylimos Fionos netekties“, – rugsėjo 29 d. leidiniui „People“ išplatintame pareiškime teigė šeima ir pridūrė, kad mergaitė buvo jų „gyvenimo šeima“.

„Jos mirtis labai palietė visą mūsų šeimą, todėl prašome jūsų maldų ir privatumo šiuo metu. Jei jūs ar jūsų artimieji susiduria su psichinės sveikatos problemomis, susisiekite su savižudybių ir krizių pagalbos linija“, – teigė šeima.

58 metų Ch. Lowe ir 52 metų K. Painter Fionos susilaukė 2012 m. lapkričio 16 d. Ji – antroji iš trijų poros dukterų. Vyriausiai dukrai Mabel yra 17 metų, o jauniausiai – Nixie – 10 metų.

Lowe šeima 2022 m.

Ch. Lowe – kito aktoriaus Robo Lowe brolis – 1993 m. pelnė „Emmy“ apdovanojimą už vaidmenį televizijos seriale „Gyvenimas tęsiasi“ („Life Goes On“), taip pat vaidino ir kituose projektuose, pavyzdžiui, „Jaunosios melagės“ („Pretty Little Liars“) bei „Supermergina“ („Supergirl“).

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Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

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 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

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Linija „Doverija"
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+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
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Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
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