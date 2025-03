„Mis Visata Ukraina“ nugalėtoja paviešino sukrečiančias nuotraukas

Žymi moteris ilgai slėpė savo išgyvenimus, tačiau dabar nusprendė visiems parodyti kitokią „Instagram“ pusę.

A. Subbota socialiniame tinkle pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti mėlynės ir sumušimai ant moters kūno ir veido.

„Kai matai tik nuotrauką, o po ja – santykiai su žmogumi, kurį mylėjai, kurį anksčiau dievinai, tikėjaisi, kad viskas pasikeis, bet niekas nepasikeitė, o tik pablogėjo... Alkoholis, nerviniai priepuoliai, manipuliacija tavimi, tavo šeima ir draugais, patyčios ir smurtas, grasinimai, o mūsų vaikas visą tai matė“, – rašė moteris.

A. Subbotos instagramo nuotr.

Ji pasakojo, kad pastarieji dveji metai, būnant užsienyje ir be šeimos, buvo itin sunkūs.

„Tada supranti, kad bus tik blogiau ir blogiau. Nutinka dar viena nemaloni „situacija“, susiimi, susikrauni daiktus ir grįžti namo. Tada žodis „namai“ man dar niekada nebuvo toks šiltas, net kai grįžti į Ukrainą su dviejų metų vaiku po apšaudymo raketomis.

Depresija, kurios niekam neparodai, net vaikui, pykčio priepuoliai, nemiga, nežinojimas, ką daryti toliau... Vėl susiimi, nes turi vaiką, kuris tau rūpi, ir yra žmonių, kurie tave palaiko. Tada tu tiesiog pradedi gyventi, pripranti prie to, kad esi laisva ir gyveni be baimės dėl savo ir vaiko gyvybės, gyveni taikiai – taip ramiai net ir po nuolatinių aliarmų ir šūvių... Juokinga, tiesa? Per beveik metus Ukrainoje aš niekada taip nebijojau, kaip kartais per šiuos šešerius metus“, – atviravo ukrainietė.

Ji taip pat skyrė žinutę kitoms moterims, kurios kenčia smurtą šeimoje.

„Noriu pasakyti vieną dalyką: kas buvo ar dabar yra tokioje situacijoje kaip aš...mylėkite save! Jūsų sveikata, moralinė, psichologinė ir fizinė būklė yra svarbi ir jūsų gyvenimas yra svarbus. Kai žmonės sako, kad tai pasikeis – netikėkite jais, nes melas kartosis vieną, du, tris kartus ir taip be galo“, – patarė garsi moteris.