M. Kvietkutė apie narcizo gniaužtus: kai net sėdėdama namuose jauti įtampą, kad kažką darai ne taip

Dainininkės Monikos Kvietkutės gyvenimas – kupinas išbandymų. Ieškodama ramybės ir laimės per pastaruosius metus ji ne kartą nusvilo nesėkmingais santykiais bei pakeitė gyvenamąją vietą. Gimtuosiuose Šiauliuose su sūnumi Gabrieliumi apsistojusi žinoma moteris sako nesijaučianti vieniša. Priešingai, tai jai padeda į gyvenimą žvelgti kitomis akimis ir siekti savo tikslų.

Lietuvoje Monika Kvietkutė tapo žinoma prieš daugiau nei dešimtmetį, kuomet žiniasklaidos puslapiuose buvo rašoma apie tuomet mokinės ir politiko bei verslininko Andriaus Šedžiaus santykius. Šiauliečių merginų grupėje „Mis“ koncertavusi Monika šiuos laikus prisimenė su šypsena ir neslėpė – išgarsėti jai padėjo antroji pusė. „Ne kiekvieną dieną Seimo narys į pasimatymus kviečia, tas buvo labai įdomu žmonėms. Populiarumas, kaip aš sakau, buvo pigus, bet veiksmingas”, – prisipažino Monika.

Praėjus porai metų po vestuvių, žiniasklaidoje pasirodė žinia apie tuometes Monikos ir politiko bei verslininko A. Šedžiaus skyrybas. Naujienų portalų puslapiuose plačiai nuaidėję besiskiriančių sutuoktinių nesutarimai stebino ne vieną. Kalbėdama apie tai, dabar Monika sakė, kad elgtųsi kitaip. „Tuo metu aš jaučiausi labai pažeidžiama ir nežinojau, kaip viskas gali pasisukti, todėl man viešumas buvo geriausias išsigelbėjimas. Tiesiog norėjosi save apginti ir parodyti, kaip yra. Nežinau, ar pavyko”, – pasakojo garsi moteris.

LNK nuotr.

Monika džiaugėsi, jog dabar su buvusiu vyru vardan sūnaus Gabrieliaus palaiko gerus santykius – draugiškai dalijasi jo globa ir abipusiai rūpinasi, tačiau ramybės asmeniniame gyvenime paieškos Monikai tęsiasi iki šiol.

Per kiek daugiau nei ketverius metus po skyrybų žinoma atlikėja ne kartą buvo patikėjusi meile, tačiau nesėkmingai. Monika svarstė: galbūt kartais esanti per daug naivi ir iki galo nepastebinti ar nenorinti pastebėti blogų žmonių savybių. Tačiau paskutinieji santykiai buvo kiek kitokie nei iki tol – ji pakliuvo į vyro narcizo gniaužtus. „Iki tol nežinojau, ką reiškia, kai tave kontroliuoja, kai konfliktai iškyla tiesiog lygioje vietoje, kai per dešimt minučių privalai sugrįžti namo ir net sėdėdama namuose jauti įtampą, kad kažką darai ne taip”, – atviravo M. Kvietkutė.

