MTV vaizdo klipų apdovanojimai: Taylor Swift įėjo į istoriją, Madonna pelnė daugiausiai statulėlių

Ilga juodos ir sidabro spalvų suknele vilkėjusi T. Swift pagrindinėje kategorijoje su daina „The Fate of Ophelia“ įveikė Madonną, Arianą Grande, Bruno Marsą, Sabriną Carpenter ir „Gener8ion“ su reperiu Yung Leanu.
Dainininkė savo apdovanojimą skyrė neseniai mirusiai kantri muzikos legendai Dolly Parton. D. Parton buvo „neprilygstama šou žvaigždė“, savo padėkos kalboje sakė T. Swift. Kiekviena D. Parton parašyta daina buvo „tokia gyva ir tokia gili“.
T. Swift taip pat pelnė VMA apdovanojimą už geriausią režisūrą už dainą „Opalite“. Be to, popmuzikos žvaigždei už režisūrinį darbą įteiktas naujas specialusis apdovanojimas („Artist Director Honors“). T. Swift pabrėžė, kad per pastaruosius 20 metų sukūrė apie 60 muzikinių vaizdo klipų, iš kurių 18 pati parašė ir režisavo. Ji sakė, kad labai norėtų režisuoti muzikinius vaizdo klipus.
Aktorė Dakota Johnson įteikė T. Swift „Artist Director Honors“ apdovanojimą ir pavadino ją vizionieriška istorijų pasakotoja.
Audringų ovacijų sulaukė naujos T. Swift dainos „Patient Zero“ vaizdo klipas, kurio pasaulinė premjera įvyko per ceremoniją. Dainoje pasakojama apie toksiškus santykius. Holivudo žvaigždės D. Johnson ir Colinas Farrellas vaizdo klipe vaidina besipykstančią įsimylėjėlių porą.
Vis dėlto dar dažniau už T. Swift ant scenos lipo Madonna. 68 metų atlikėja, gavusi 13 nominacijų, galiausiai pelnė septynis apdovanojimus, tarp jų – metų atlikėjos titulą, apdovanojimą už bendradarbiavimą su S. Carpenter kuriant dainą „Bring Your Love“, taip pat prizus už operatoriaus darbą, šokį ir albumą už vaizdo klipą „Confessions II – The Film“.
Madonna, paskutinį kartą gyvai muzikavusi MTV vaizdo klipų apdovanojimuose prieš 23 metus, šiemet taip pat pradėjo ceremoniją energingu savo albumo „Confessions on a Dance Floor II“ dainų popuri. Kartu su ja scenoje pasirodė dešimtys dainininkų ir šokėjų. S. Carpenter ir popmuzikos karalienė atliko bendrą dainą „Bring Your Love“.
Apdovanojimus taip pat pelnė Sienna Spiro , kuri pripažinta geriausia nauja atlikėja, Lisa, nugalėjusi geriausios popmuzikos atlikėjos kategorijoje, BTS – už metų dainą, K-pop kategorijoje ir kaip geriausia grupė, o Arianos Grande kūrinys „hate that i made you love me“ pripažintas vasaros daina.
Legendinei grupei „Nirvana“ skirtas „Video Vanguard Award“, kuriuo įvertinta grupės įtaka muzikos pasauliui. Anksčiau šį apdovanojimą yra gavę Jennifer Lopez, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé, Justinas Timberlake'as ir Madonna.
„Nirvana“, kurios lyderis buvo Kurtas Cobainas (1967–1994), VMA scenoje pirmą kartą pasirodė 1992 metais. Dabar, skambant audringoms ovacijoms, apdovanojimą atsiėmė buvę grupės nariai Kristas Novoselicas, Dave'as Grohlas ir Patas Smearas.
„Kurtas buvo unikalus“, – sakė K. Novoselicas.
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