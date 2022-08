Muzikantas O. Osbourne'as nutarė grįžti iš Los Andželo į Angliją

Birmingeme užaugęs 73 metų grupės „Black Sabbath“ lyderis laikraščiui „Observer“ sakė, kad jam „nusibodo“ nuolatinės masinės šaudynės jo antrojoje tėvynėje.

Jis taip pat sakė, kad nenori mirti JAV ir būti palaidotas „Forest Lawn“ kapinėse Kalifornijoje, kurias renkasi daugelis įžymybių.

Pora, susituokusi 1982 metais, ketina persikelti į savo 120 metų senumo nuosavybę „Welders House“ Bakingamšyre, Anglijoje.

Ozzy Osbourne‘as britų leidiniui sakė: „Ten viskas žiauriai absurdiška. Man jau atsibodo, kad kasdien žudomi žmonės. Dievas žino, kiek žmonių buvo nušauta per šaudynes mokyklose.

„Ir tas masinis šaudymas, kuris vyko Las Vegase per koncertą (2017 metais Las Vegase per šaudynes žuvo 50 muzikos festivalio dalyvių, žudikas šaudė per viešbučio langą iš 32 aukšto – ELTA past.)... Tai suš**** beprotybė. Ir aš nenoriu mirti Amerikoje. Nenoriu būti palaidotas suš****** „Forest Lawn“. Aš esu anglas. Noriu grįžti atgal“, – sakė jis.

Sharon Osbourne tvirtino, kad šis sprendimas nesusijęs su Ozzy diagnozuota Parkinsono liga.

Ji sakė: „Žinojau, kad žmonės taip pagalvos. Taip nėra. Tiesiog atėjo laikas. Amerika labai smarkiai pasikeitė. Tai visai ne Jungtinės Amerikos Valstijos. Joje nėra nieko, kas jungtų. Dabar tai, švelniai tariant, labai keista vieta gyventi“.

Ozzy, dar vadinamas Tamsos princu, buvo sunkiojo metalo grupės „Black Sabbath“, kurią 1969 metais įkūrė kartu su gitaristu Tony Iommi, bosistu Geezeriu Butleriu ir būgnininku Billu Wardu, pagrindinis vokalistas.

21 amžiaus pirmajame dešimtmetyje jis kartu su žmona ir vaikais tapo MTV realybės šou „The Osbournes“ žvaigžde.

Rugsėjo 9 dieną jis išleis savo 13-ąjį solinį albumą „Patient Number 9“.