N. Bunkės mylimasis Edgaras – apie pomėgius ir išlikusias tradicijas

Sportas – neatsiejama gyvenimo dalis

Ne paslaptis, jog Edgaras mėgsta aktyvų laisvalaikį, o šis pomėgis yra jo gyvenimo dalis.

„Nuo pat mažens esu linkęs sportuoti ir aktyviai leisti laisvalaikį. Kūno kultūros pamokos mokykloje buvo mėgstamiausios. Kadangi draugų ratas buvo toks, jog didžioji dauguma sportuodavo, todėl ir pats mėgdavau užsiimti aktyvia veikla ir išbandyti įvairias sporto šakas. Anksčiau skirdavau daugiau laiko šiam pomėgiui – būdavo normalu sportuoti penkis kartus per savaitę ir laikytis griežto režimo, dabar, kai laisvo laiko turiu šiek tiek mažiau, sportuoju rečiau. Sportas yra neatsiejama mano gyvenimo dalis, todėl man užtenka bent kelis kartus nueiti pasimankštinti į sporto salę ir aš jaučiuosi žymiai geriau“, – pasakoja žinomos moters mylimasis.

Nors daugelui atrodo, kad siekti rezultatų itin vargina, nes reikalauja didelio ryžto ir užsispyrimo, tačiau Edgaras teigia, kad tai žymiai lengviau, kai tai ką mėgsti tampa gyvenimo būdu, o ne paprastu pomėgiu.

„Negalima sakyti, kad nėra laiko sportui, nes net neturint sąlygų nusipirkti sporto klubo abonemento ar ištrūkti iš darbo, visada galima sporto klubą įrengti savo namuose, reikia tik noro. Man nesunku atsikelti 6 valandą ryto, kad spėčiau pasportuoti prieš tos dienos darbus. Kai sportas tampa gyvenimo dalimi, tu pamatai pokyčius savo kūne, tada užsispyrimas ir ryžtas kasdien tik didėja“, – savo patirtimi dalijasi Edgaras.

Priežiūra ir tinkama mityba

Nors sportas padeda pagerinti kūno formas ir sustiprinti raumenų tonusą, tačiau tai neužtikrina puikių rezultatų. Anot vyro, savęs per daug riboti negalima ir į kraštutinumus eiti niekam nevertėtų, tačiau prisižiūrėti būtina, nes nuo to priklauso ne tik mūsų išvaizda, bet svarbiausia ir – sveikata. Kartu su Natalija jie kiekvieną dieną terasoje ant grilio kepa įvairius patiekalus.

„Labai mėgstame didkepsnius. Jautienos didkepsniu ar keptu viščiuku su daržovėmis mėgaujamės beveik kasdien. Tai tarsi tapo mūsų ritualu. Kadangi mano medžiagų apykaita yra greita, tad galiu valgyti viską ir pilvas man tikrai neužaugs. Aišku, turiu žiūrėti, ką valgau, nes, kaip žinome, mityba yra svarbiausias dalykas sportuojant. Todėl dažniausiai antroje dienos pusėje nevartoju angliavandenių turinčių produktų, nors vasaros metu tai padaryti labai sunku“, – sako N. Bunkės mylimasis.

Naujajame name – senos tradicijos

Nors namo statybos jau baigtos, tačiau Edgaras prisimena, kaip kelis mėnesius kartu su Natalija vakarais važinėdavo ir ieškodavo tinkamos vietos, kurioje jie norėtų praleisti savo laiką.

„Naujajame name atskiro sporto kambario nebus, tačiau atskira kompiuterių žaidimų vieta tikrai bus, – šypsosi vyras. – Be to, nors daug kas per pastaruosius mėnesius keitėsi, nes gyvenome labai intensyviu ritmu, tekdavo dažnai vykti pasižiūrėti, kaip sekasi remonto darbai, kai kurių dalykų su Natalija nekeičiame. Po ilgos dienos grįžę namo mėgaujamės laiku, kai kartu įsispiriame į pamėgtas masažo šlepetes. Man patinka jų poveikis ir jaučiu jų teikiamą naudą. Būna dienų, kai esame kur nors išvykę, o šlepetes pamirštame namie, tai atrodo kažko trūksta, sunku atsipalaiduoti. Stimuliuodamos pėdose esančius svarbius akupunktūros taškus jos mums padeda pailsėti ir jaustis dar laimingesniems būnant kartu“, – geriausia viso to dalis, pasak Natalijos mylimojo, yra tai, jog jie gali džiaugtis vienas kito kompanija, mat nereikia vaikščioti pas masažo specialistus.