NASA atkirto išsilaipinimu Mėnulyje netikinčiai Kim Kardashian

Ši „teorija“ nuolat neigiama jau daug dešimtmečių.
„Taip, mes jau pabuvojome Mėnulyje (...), šešis kartus!“ – socialiniame tinkle „X“ parašė NASA administratoriaus pareigas einantis Seanas Duffy (Šonas Dafis).
Neilas Armstrongas (Nilas Armstrongas) ir Buzzas Aldrinas (Bazas Oldrinas) 1969-ųjų liepą, per misiją „Apollo 11“, žengė pirmuosius žmonijos žingsnius Mėnulio paviršiumi.
Tačiau jau beveik 50 metų niekaip nemiršta su šiuo įvykiu susijusios sąmokslo teorijos, o naujausi komentarai pasigirdo seriale „The Kardashians“.
„Siunčiu tau milijoną straipsnių su Buzzu Aldrinu ir tuo kitu“, – sakė K. Kardashian kitai žvaigždei Sarah Paulson (Sarai Polson).
Tuomet K. Kardashian perskaitė esą B. Aldrino žodžius atsakant į klausimą apie baisiausią tos misijos akimirką.
„Nebuvo jokios baisios akimirkos, nes to nebuvo. Galėjo būti baisu, bet nebuvo, nes to nebuvo“, – sakė K. Kardashian.
Neaišku, apie kokį straipsnį kalbėjo K. Kardashian ir ar šie komentarai yra B. Aldrino, kuris, kaip pranešama, 2022-aisiais smogė vyrui, kibusiam prie jo dėl to, kad „Apollo 11“ esą buvo apgaulė.
Minėtame serialo epizode kalbėdamasi su prodiuseriais K. Kardashian vėl tvirtina, kad ta misija į Mėnulį buvo melagiena, ir remiasi „keliais vaizdo įrašais apie tai, kad Buzzas Aldrinas kalba, kaip to nebuvo“.
„Jis dabar tai visą laiką sako interviu“, – pareiškė K. Kardashian.
S. Duffy savo įraše „X“ pažymėjo K. Kardashian ir atkreipė dėmesį į dabartinę NASA Mėnulio tyrinėjimų misiją „Artemis“.
„Laimėjome praeitas kosmoso lenktynes ir taip pat laimėsime šias“, – sakė jis ir pakvietė K. Kardashian į Kennedy (Kenedžio) kosmoso centrą misijos startui.
