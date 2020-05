Naują dainą pristatantis J. Lapatinskas: ją skyrėme šių dienų herojams

Uždaryti, tačiau nenugalėti. Taip būtų galima pavadinti romantiškąjį atlikėją bei visą grupę. Pasak J. Lapatinsko, net ir esant tokioms aplinkybėmis muzikinė komanda rado būdų kaip kūrybiškai išspręsti naujosios dainos muzikinės dalies įrašymą.

„Įrašyti kūrinius, pasirodo, buvo kur kas sunkiau nei aš galvojau, – juokiasi dainininkas. – Teko daug padirbėti namuose, tačiau ne tik man, bet ir visai kolegų komandai. Gitaros, boso ir daugelį kitų garso takelių įrašė profesionalūs muzikantai iš savo namų.“

Kaip teigia Justinas, vis dėlto prieš pradedant visus darbus iškilo esminis klausimas: ar tikrai to reikia? „Karantinas tikrai įdomi gyvenimo patirtis. Nei vienas iš mūsų negali plačiau papasakoti, kas laukia, nes tiesiog niekas to dar neišgyveno, – samprotauja atlikėjas. – Daugelis tautiečių tam buvo nepasiruošę ir vis dar tvyro nežinomybė, kada tai pasibaigs. Kurti toliau yra ne ką mažesnis iššūkis. Pirmiausia, susidūriau su egzistenciniais klausimais: kam man to reikia, kam leisti dainas, jei nebus koncertų, kam ruoštis albumo ar kitų dainų leidimui ar planuoti ateitį, kuri, velniai žino, kokia bus. Tačiau praėjus pirmai karantino savaitei, kai vidinė panika kiek aprimo, atsakiau sau į visus klausimus. Aš noriu pasidalinti kūriniu su žmonėmis. Aš noriu nepaleisti muzikos, kuri buvo visą laiką šalia. Jei teks daryti kažką kito – mielai tai darysiu, jei tik darbo metu mano ausis pasieks muzika.“

Tačiau reikia nepamiršti ir naujojo kūrinio pavadinimo – „Anna“. Paklaustas, kas gi toji paslaptingoji moteris, dainininkas nusišypsojo ir atskleidė daugiau apie pačią dainą. „Šį kūrinį išgirdau dar ruošdamasis praėjusiam „Eurovizijos“ atrankos etapui, bet vis rasdavau priežasčių jo neįrašyti ar nepabaigti, – apie dainos priešistorę pasakoja J. Lapatinskas. – Kūrinį sukūrė Donatas Kelmelis. Su juo teko ne kartą stovėti scenoje ir patirti smagių koncertinių akimirkų. Jo kūrinys įstrigo atmintyje tarsi gerai išmoktas eilėraštis vaikystėje. O kas gi toji „Anna“? Ją turbūt kiekvienas atrastume savo gyvenime. Manoji Anna padeda man, kai jau neįmanoma eiti toliau ir veda kai kelias atrodo jau pasibaigęs. Anna neleidžia pasiduoti ir visada parveda namo. Ji visada apkabina ir supranta.“

Lyg vienišas vilkas ar į jūrą išplaukęs jūreivis, vaizdo klipe su motociklu važinėjantis atlikėjas pasakojo, kad bandė perteikti savosios „Annos“ beieškančio žmogaus žinutę: „Vaizdo klipe bandėme pavaizduoti ieškanti žmogų. Keliaujantį savo keliu, kiekvieną dieną gal kitu, o gal ir tuo pačiu keliu. Tris dienas su Justinu Stanislovaičiu kėlėmės su aušra ir išriedėdavome keliais. Teko keltis penktą ryto ir gaudyti rytinę saulę, bet tai tikrai nėra iššūkis su kuriuo nesusidorotume. Net nulipti nuo motociklo ledinėmis rankomis man buvo daugiau egzotika nei bausmė.“

J. Lapatinskas teigia, kad prie kūrinio prisidėjusi komandą nutarė šią dainą skirti šių dienų herojams: „Prie dainos kūrybinio proceso prisidėjo daug žmonių, todėl bendru sutarimu nusprendėme šį kūrinį skirti COVID-19 pandemijos laikotarpiui. Šia daina norime padėkoti visiems, kas palaiko mūsų visuomenę: nuo parduotuvėse dirbančio sandėlininko iki medicinos darbuotojo. Visiems žmonėms, kurie rūpinasi šalia gyvenančiais senoliais ir visiems, kurie padeda nepamiršti iš kur ir kas tokie esame. Ačiū Jums!“