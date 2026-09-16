Naujametiniai koncertai su Kastyčiu Kerbedžiu, „Bad Boys Blue” ir „Arrival From Sweden“

Kastytis Kerbedis – Lietuvos scenos legenda, kurio dainos jau daugiau nei tris dešimtmečius skamba koncertų salėse, radijo eteryje ir klausytojų širdyse.
Naujametiniuose koncertuose žiūrovai išgirs garsiausius atlikėjo hitus – „Nakty“, „Dėl tavęs galiu“, „Pienių vynas“, „Mėlynakė“, „Vėjai keturi“ ir daugybę kitų dainų, tapusių lietuviškos popmuzikos aukso fondu.
„Bad Boys Blue“ – kultinė Eurodance grupė, scenoje gyvuojanti nuo 1984 metų. Jos istoriją iki šiol tęsia Johnas McInerney – vienintelis pirmosios originalios sudėties narys, daugiau nei keturis dešimtmečius koncertuojantis gerbėjams visame pasaulyje.
„You’re a Woman“, „Pretty Young Girl“, „Come Back and Stay“, „I Wanna Hear Your Heartbeat“ – tai tik keli legendiniai hitai, tapę neatsiejama 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių popmuzikos dalimi. Nors per ilgus gyvavimo metus grupės sudėtis keitėsi ne kartą, „Bad Boys Blue“ išliko ištikimi savo muzikiniam identitetui ir savitam stiliui, o jų dainos iki šiol kviečia publiką kartu dainuoti, šokti ir prisiminti šios muzikos aukso amžių.
Naujametinių koncertų kulminacijai į sceną žengs geriausia pasaulyje ABBA tribute grupė iš Švedijos – „Arrival From Sweden“. Žiūrovų laukia įspūdingas gyvo garso pasirodymas, atkuriantis legendinės švedų ketveriukės dvasią, energiją ir skambesį.
Programoje – visų laikų mylimiausi hitai: „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „SOS“, „The Winner Takes It All“, „Super Trouper“, „Money, Money, Money“, „Fernando“, „Waterloo“, „Chiquitita“, „Knowing Me, Knowing You“, „Gimme! Gimme! Gimme!“, „Thank You For The Music“ ir, žinoma, neoficialus Naujųjų metų himnas – „Happy New Year“.
„ARRIVAL From Sweden“
Grupė „ARRIVAL From Sweden“ susibūrė 1995 m. Geteborge, Švedijoje ir kone akimirksniu tapo viena populiariausių ABBA tribute grupe pasaulyje. Per daugiau nei tris dešimtmečius grupė su savo pasirodymais aplankė daugiau kaip 80 šalių ir surengė daugiau nei 150 turų Jungtinėse Amerikos Valstijose. Įspūdingą grupės sceninę patirtį papildo pasirodymai su daugiau nei 150 simfoninių orkestrų, tarp jų – Bostono, San Francisko, Dalaso ir Atlantos kolektyvais. „ARRIVAL From Sweden“ taip pat ne kartą koncertavo Lietuvoje – prieš kelerius metus kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru surengė net keturis įspūdingus koncertus.
Pernai 30 metų jubiliejų atšventusi „ARRIVAL From Sweden“ garsėja itin autentiškais ABBA muzikos šou, kuriuos gerbėjai ir muzikos kritikai vertina kaip vienus geriausių pasaulyje. Grupės pasirodymuose atkuriama ne tik ABBA muzika, bet ir legendinės grupės sceninė estetika – muzikantai vilki originalių ABBA sceninių kostiumų rekonstrukcijas, sukurtas bendradarbiaujant su Owe Sandströmu, dizaineriu, kūrusiu originalius ABBA sceninius drabužius.
Ypatingą vietą grupės istorijoje užima kūrinys „Just A Notion“. „ARRIVAL From Sweden“ yra vienintelė ABBA muziką atliekanti grupė, kuriai Björnas Ulvaeusas ir Benny Anderssonas suteikė leidimą įrašyti iki tol oficialiai neišleistą ABBA dainą. „Just A Notion“ grupė įrašė dar 1999 metais, o 2021-aisiais, praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams, kūrinys buvo išleistas pačios ABBA albume „Voyage“ – pirmajame grupės studijiniame albume per beveik 40 metų.
Pasaulyje yra daug grupių, atliekančių ABBA dainas, tačiau net oficialus ABBA fanų klubas pripažįsta, kad „ARRIVAL From Sweden“ yra geriausia ABBA tribute grupė pasaulyje. Absoliučiai geriausia ABBA nuo ABBA laikų!
Naujametiniai koncertai vyks:
Gruodžio 29 d. – Šiauliai, „Šiaulių“ arena.
Gruodžio 30 d. – Palanga, koncertų salė.
Gruodžio 31 d. – Kaunas, „Žalgirio“ arena.
Bilietus platina: www.medusa.lt.
Organizatorius: MEDUSA CONCERT.
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