Naujametinio koncerto scenoje – trys legendiniai scenos grandai

Šiemet scenoje publika matys net tris legendas – lietuviškosios scenos grandus „Rondo“, nemirtingus britus „Smokie“ ir amerikiečių glam roko karalienę Suzi Quatro su savo grupe. Atlikėjai, su kurių muzika užaugo jau daugiau nei kelios kartos, kurių hitus žino ir senas, ir jaunas, Lietuvoje žada surengti tikrą savo geriausių dainų fejerverką, skelbiantį Naujųjų metų pradžią!

Rondo

Lietuviškos estrados grandai, kurių dainas dainuojame jau daugiau kaip 40 metų! Turbūt nerasime Lietuvoje nė vieno žmogaus, niekada negirdėjusio tokių „Rondo“ hitų kaip „Eglė mano sesė“, „Laukų gėlė“, „Pelenė“, „Palauk sustok“, „Rytas perone“, „Sudie Eliza“ ir kitų puikių kūrinių.

Per savo karjerą grupė išleido 9 kompaktinius diskus, 4 vinilines plokšteles ir daugybę kartų buvo renkama populiariausia Lietuvos grupe. Scenoje matysime charizmatiškąjį ir visada energingą Aleksandrą Ivanauską (bosinė gitara, vokalas) kartu su savo nepamainomais bendražygiais - Sergejumi Persijanovu (gitara, vokalas), Remigijumi Venslova (klavišiniai) ir Robertu Mankumi (mušamieji).

Smokie

Susikūrę 1965 metais, „Smokie” į savo populiarumo viršūnę užkopė septintojo dešimtmečio pabaigoje. Tuomet jų dainas galima buvo išgirsti kiekvienoje šokių aikštelėje, o per daugiau kaip penkiasdešimt metų geras dešimtis jų kūrinių jau yra tapęs tikra klasika – „Don't Play Your Rock'N'Roll To Me”, „I Can't Stay Here Tonight”, „Needless and Pins”, „Mexican Girl”, „Oh Carol”, „What Can I Do”, jau nekalbant apie legendinę „Living Next Door To Alice“, kurios įrašų buvo parduota per 10 milijonų.

Nors grupės biografijoje būta daug skaudžių ir net tragiškų įvykių, muzikantai vis dar jaučia didžiulę aistrą savo muzikai ir nuoširdžiai myli savo gerbėjus. Jie sugebėjo išgyventi, kai pačioje populiarumo viršūnėje (1986 m.) iš grupės pasitraukė vokalistas Chrisas Normanas, nusprendęs pradėti solinę karjerą; jie nepalūžo, kai 1995 m. tragiškos autokatastrofos metu žuvo antrasis grupės vokalistas Alanas Bartonas, o visi kiti muzikantai patyrė daugybinius sužalojimus, tačiau išgyveno; jie įveikė gilią kūrybinę krizę, tačiau surado savyje jėgų priimti naują vokalistą Mike’ą Craftą ir tęsti „Smokie” istoriją, leisti naujus albumus ir aktyviai koncertuoti. Ir nesibaigiančios gastrolės visuose pasaulio kontinentuose įrodo, kad grupė turi ištikimų gerbėjų armiją visame pasaulyje, o „Smokie” muzika – nemirtinga.

Suzi Quatro

Suzi Quatro, arba Susan Kay Quatro (toks tikrasis atlikėjos vardas) gimė 1950 m. Detroite (JAV), muzikų šeimoje. Nuo pat mažų dienų būsima žvaigždė mokėsi skambinti pianinu ir groti perkusija, tad pirmas viešas pasirodymas įvyko jos tėčio džiazo grupėje „The Art Quatro Trio“. Suzi tuomet buvo aštuoni metai ir ji grojo bongais.

Kai mergaitei sukako keturiolika, ji su savo seserimis įkūrė mergaičių roko grupę „The Pleasure Seekers“ ir įrašė tris singlus. 1971 m. Suzi persikėlė į Angliją ir pradėjo bendradarbiauti su prodiuseriu Mickie Mostu, o netrukus jau kartu su „Thin Lizzy“ apšildė grupę „Slade“ jų pirmojo didelio turnė metu. Trampinu į muzikinį olimpą Suzi tapo pažintis su kūrybiniu duetu N. Chinn – M. Chapman, kurių sukurtas jai singlas „Can the Can“ šovė tiesiai į pirmąsias grojaraščių vietas Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje ir Australijoje. Na o gimtojoje šalyje didžiulį populiarumą dainininkei užtikrino 1978 m. kartu su Chrisu Normanu įrašytas duetas „Stumblin‘ In“, užėmęs ketvirtąją poziciją JAV muzikos topuose.

Per visą savo karjerą S. Quatro yra išleidusi 17 studijinių albumų ir pardavusi daugiau nei 55 mln. jų kopijų. Ji yra ne tik muzikantė ir dainų kūrėja, bet ir aktorė bei poetė, išleidusi savo poezijos ir atsiminimų rinkinį „Through My Eyes“. Suzi Quatro yra viena pirmųjų silpnosios lyties atstovė roko muzikos istorijoje, kuri aplink save subūrė vyrų grupę. „Aš tapau pirmąja sėkminga moterimi rokenrole, kuri vadovavo vyrams ir rimtai grojo vienu iš instrumentų. To nebuvo nei iki, nei po manęs...“, - pasakojo ji Londono leidiniui „Express“. Iš tiesų, glam roko karaliene tituluojama Suzi Quatro iki šių dienų yra laikoma etalonu, į kurį lygiuojasi kone visos moterys, grojančios elektrinėmis gitaromis ir gyvenančios roko pasaulyje.

Naujametiniai koncertai vyks:

Gruodžio 29 d. – Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje (www.bilietai.lt)

Gruodžio 30 d. – Šiauliuose, „Šiaulių“ arenoje (www.ticketmarket.lt)

Gruodžio 31 d. – Kaune, „Žalgirio“ arenoje (www.bilietai.lt)