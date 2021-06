Naujo muzikinio pokalbių šou vedėja tapusi B. Nicholson: noriu visiems įpūsti geros nuotaikos

Kiekvienoje „Mano daina“ laidoje pasirodys penki žinomi žmonės, kurie bus atsinešę po vieną nepamirštamą, gyvenimą keitusią dainą, tačiau nė vienas dalyvis ir žiūrovai nežinos, kieno tai daina. Smagiai diskutuodami, stebėdami vienas kito ir slėpdami savo reakcijas, garsūs žmonės padarys viską, kad iki laidos pabaigos nebūtų išaiškinta jų paslaptis. Pirmosiose laidose gyvenimo dainas pristatys ir asmeniniais išgyvenimais dalysis baleto šokėjas N. Juška, dainininkė Bjelle, LNOBT vadovas Jonas Sakalauskas, dainininkė Katažina Zvonkuvienė, LRT laidų vedėjas Richardas Jonaitis, aktorė Lina Rastokaitė, LRT laidų vedėja bei autorė Zita Kelmickaitė, aktorius Eimutis Kvoščiauskas, aktorė L. Kalpokaitė, laidų vedėjas bei didžėjus J. Nainys.

„Dainavimas ir muzika, seniai įrodyta, yra mūsų vitaminai, kurie gerina savijautą ir nuotaiką. Dalyvaudama šiame projekte dar kartą save išbandau nauju amplua, taip pat noriu visiems įpūsti geros nuotaikos. Kiekviena daina, kurios klausome, yra ir emocija, kuri lydi mus, ir šilti prisiminimai – į juos leisimės kartu su „Mano daina“, – pasakoja laidos vedėja B. Nicholson.

Laidos svečių atsineštas gyvenimo dainas scenoje atliks Karina Krysko, Martynas Kavaliauskas, Augustė Vedrickaitė ir Tadas Juodsnukis. Muzikinei grupei ir dainininkams atlikus paskutinį kūrinį, žiūrovai išgirs jaudinančias, linksmas ir laidos dalyviams asmeniškai svarbias istorijas, sužinos, kokia daina skambėjo, kai jie galbūt sutiko gyvenimo meilę, kokia daina primena šiltus vasaros nuotykius, kokios dainos žodžiai guodė sunkią akimirką ar kurios dainos tapo įsimintiniausių kelionių hitais.

„Mano daina“ (originalus pavadinimas angl. „Song of my life“) – suomių sukurtas televizijos formatas, jau tris sezonus transliuojamas per Suomijos nacionalinę televiziją. Neseniai vykusiuose kasmetiniuose Suomijos televizijos apdovanojimuose „Song of my life“ buvo paskelbtas „Metų muzikos šou“.

Naujas muzikinių pokalbių šou „Mano daina“ – nuo birželio 19 d. vyks šeštadieniais 21 val. per LRT televiziją.