 Netektis muzikos pasaulyje: mirė 31 metų Gintarė Navagreckytė – Arvydo Vilčinsko scenos partnerė

Netektis muzikos pasaulyje: mirė 31 metų Gintarė Navagreckytė – Arvydo Vilčinsko scenos partnerė

2026-09-25 14:33 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienį pranešta apie skaudžią netektį – mirė kartu su Arvydu Vilčinsku scenoje pasirodžiusi Gintarė Navagreckytė. Moteriai buvo vos 31-eri metai.

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Gintarė Navagreckytė
Gintarė Navagreckytė / Vaizdo įrašo stop kadro ir magnific.com nuotr. koliažas

Skaudžia naujiena „Facebook“ pasidalijo danielius.net puslapis.

„Neįtikėtina. Daugiau nei po mėnesio sužinojau, kad rugpjūčio 14 d. mirė dainininkė Gintarė Navagreckytė, Arvydo Vilčinsko scenos porininkė, turų pagalbininkė. Retkarčiais susirašydavome kas įdomaus Lietuvos muzikos padangėje, vis žadėdavome susitikti kavos puodukui, tačiau taip ir nesusitikome. Labai gaila.“ , – rašoma pranešime.

Kauno.diena.lt portalui susisiekus su įrašo autoriumi Danieliumi Jakubavičiumi, jis dar kartą patvirtino, kad jam ši žinia buvo labai netikėta. 

Jis taip pat pasidalino vaizdo įrašu, skirtu G. Navagreckytės atminimui. 
 

Šiame straipsnyje:
Gintarė Navagreckytė
Arvydas Vilčinskas
mirtis

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