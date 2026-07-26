Netikėtas duetas Širvintų miesto šventėje: scenoje su Kerbedžiu pasirodė Pinskuvienė

Miesto šventėje netrūko garsių Lietuvos muzikantų – čia savo pasirodymais džiugino Martynas Kavaliauskas, Paulina Paukštaitytė bei Gabrielius Vagelis. O prieš šventinius fejerverkus koncertą užbaigė Kastytis Kerbedis.
Skambant atlikėjo kūriniui „Sustok traukiny“, scenoje pasirodė ir Ž. Pinskuvienė, kuri miestiečius stebino savo šokio judesiais.
Akimirkomis su mere scenoje socialiniuose tinkluose dalijosi pats K. Kerbedis.
„Mano pasirodymo finiše scenoje teko pasilinksminti su Širvintų mere... Su nuostabiąja Živile Pinskuviene“, – rašė jis instagrame.
Dar prieš pasirodymą atlikėjas dalijosi nuotrauka, kurioje įsiamžino su mere. K. Kerbedis negailėjo jai gražių žodžių.
„Pas gražiausią, mylimiausią Širvintų merę“, – komplimentus žėrė dainininkas.
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