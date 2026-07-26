 Netikėtas duetas Širvintų miesto šventėje: scenoje su Kerbedžiu pasirodė Pinskuvienė

Netikėtas duetas Širvintų miesto šventėje: scenoje su Kerbedžiu pasirodė Pinskuvienė

2026-07-26 15:02 klaipeda.diena.lt inf.

Šeštadienį Širvintos ūžė. Čia vykusioje miesto šventėje buvo gausu pramogų, kultūrinių veiklų, edukacijų ir, žinoma, geros muzikos. Koncerto metu žiūrovai scenoje išvydo ir miesto merę Živilę Pinskuvienę.

<span>Netikėtas duetas Širvintų miesto šventėje: scenoje su Kerbedžiu pasirodė Pinskuvienė</span>
Netikėtas duetas Širvintų miesto šventėje: scenoje su Kerbedžiu pasirodė Pinskuvienė / K. Kerbedžio instagramo nuotr.

Miesto šventėje netrūko garsių Lietuvos muzikantų – čia savo pasirodymais džiugino Martynas Kavaliauskas, Paulina Paukštaitytė bei Gabrielius Vagelis. O prieš šventinius fejerverkus koncertą užbaigė Kastytis Kerbedis. 

Skambant atlikėjo kūriniui „Sustok traukiny“, scenoje pasirodė ir Ž. Pinskuvienė, kuri miestiečius stebino savo šokio judesiais.

K. Kerbedžio instagramo nuotr.

Akimirkomis su mere scenoje socialiniuose tinkluose dalijosi pats K. Kerbedis.

„Mano pasirodymo finiše scenoje teko pasilinksminti su Širvintų mere... Su nuostabiąja Živile Pinskuviene“, – rašė jis instagrame.

Dar prieš pasirodymą atlikėjas dalijosi nuotrauka, kurioje įsiamžino su mere. K. Kerbedis negailėjo jai gražių žodžių.

„Pas gražiausią, mylimiausią Širvintų merę“, – komplimentus žėrė dainininkas.

Šiame straipsnyje:
Živilė Pinskuvienė
koncertas
scena
Kastytis Kerbedis

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